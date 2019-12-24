Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Містечко у США полили святою водою з "кукурудзника" перед Різдвом

Показати коментарі

Римо-католицька церква американського штату Луїзіана використала невеликий літак сільськогосподарського призначення, щоб окропити святою водою ціле містечко.

Віряни приходу Церкви Святої Анни в містечку Кау Айленд в Луїзіані звернулись до пілотів літаків для обприскування сільськогосподарських полів, щоб допомогти освятити всю громаду. Про це єпархія Лафаєтт написала у Facebook в неділю.

Допис єпархії було поширено більше 500 разів. Багато коментаторів закликали проводити такі акції і над іншими містами у США.

Прихожани та священник преп. Метью Барзар навантажили 380 літрів святої води до літаків і пілоти розприскали воду над містечком та ближніми фермами. Про це повідомляє The Washington Examiner з посиланням на місцеві новини KATC-TV.

"Щасливого та благословенного Різдва всім з Церкви Св. Анни та прихожанам!" - йдеться в заяві єпархії.

Дивіться також: В гості до Санти: американська авіакомпанія організовує «політ фантазії» для дітей із невиліковними хворобами. Відео

В гості до Санти: американська авіакомпанія організовує «політ фантазії» для дітей із невиліковними хворобами. Відео
Embed
В гості до Санти: американська авіакомпанія організовує «політ фантазії» для дітей із невиліковними хворобами. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:12 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

Фільм до 70-річчя Голосу Америки Українською. Відео
Embed
Фільм до 70-річчя Голосу Америки Українською. Відео

No media source currently available

0:00 0:12:13 0:00

Фільм до 70-річчя Голосу Америки Українською. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG