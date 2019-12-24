Містечко у США полили святою водою з "кукурудзника" перед Різдвом

Римо-католицька церква американського штату Луїзіана використала невеликий літак сільськогосподарського призначення, щоб окропити святою водою ціле містечко.

Віряни приходу Церкви Святої Анни в містечку Кау Айленд в Луїзіані звернулись до пілотів літаків для обприскування сільськогосподарських полів, щоб допомогти освятити всю громаду. Про це єпархія Лафаєтт написала у Facebook в неділю.

Допис єпархії було поширено більше 500 разів. Багато коментаторів закликали проводити такі акції і над іншими містами у США.

Прихожани та священник преп. Метью Барзар навантажили 380 літрів святої води до літаків і пілоти розприскали воду над містечком та ближніми фермами. Про це повідомляє The Washington Examiner з посиланням на місцеві новини KATC-TV.

"Щасливого та благословенного Різдва всім з Церкви Св. Анни та прихожанам!" - йдеться в заяві єпархії.

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