Гелловін у цифрах

Про одне з найулюбленіших американських свят мовою цифр розповіли у CNN.

9 мільярдів доларів. Стільки в 2018 році американці витратять на святкування Гелловіну. Такі дані наводить Національна асоціація роздрібної торгівлі.

В середньому, американці витрачають біля 87 доларів на святкування Гелловіну.

175 мільйонів. Стільки американців планують святкувати Гелловін в 2018 році.

Згідно до даних Національного бюро опитувань, 41,1 мільйона дітей у віці від 5 до 14 років можуть брати участь у святкуванні.

3,8 мільйона дітей планує вдягти костюм своєї улюбленої принцеси.

2,2 мільйона вдягне каптури Бетмена і ще 1,8 мільйона з'являтьcя у вбранні з "Зоряних воєн".

10,7 відсотків дорослих планують вдягти вбрання відьми на Гелловін.

Майже 7 мільйонів доларів американці витратили на товари зі смаком "гарбуз зі спеціями", починаючи з 25 серпня, за даними Nielsen.

42,7 відсотка американців опитаних Національною асоціацією кондитерів США сказали, що спершу вони з'їдають білу частинку цукерки у вигляді зернятка кукурудзи – популярного смаколика в Америці, який є одним з символів "Гелловіну".

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