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Завдяки свічкам волонтери зі США заробили майже 1 млн доларів для допомоги Україні
Родина зі США виготовила і продала тисячі свічок у синьо-жовтих кольорах, а всі зароблені кошти передала на благодійність. “Українські” свічки маленької компанії з Вісконсину розкупили люди з усіх штатів Америки. Крім десятків волонтерів, над їхнім виробництвом невтомно трудилися самі власники компанії. Серед них - три покоління українських емігрантів. Тепер свічкова майстерня виготовляє ще й окопні свічки для українських військових.
У маленькій свічковій майстерні Door County Candle Company, яка розташована у штаті Вісконсин, її власниця, Крістіана Трапані, розливає синьо-жовтий віск у скляні баночки практично щодня від початку повномасштабної війни в Україні. “Це процес на 2-3 дні, щоб виготовити свічку. Спочатку ми заливаємо жовту смужку, вона має застигати щонайменше 8 годин, і далі ми додаємо синю”, - розповідає Крістіана.
Раніше в бізнесі Крістіани працювало лише шестеро осіб. Коли розпочалася війна, американка українського походження вирішила продавати жовто-сині свічки, і весь прибуток віддавати на допомогу Україні. Обсяг роботи зріс настільки, що працювати довелося всій родині Крістіани без вихідних. Допомагає, зокрема 83-річна бабуся Крістіани, Люба Деркач, українка, яка виїхала до США під час Другої світової війни.
Тато Крістіани, Юрій Горчинський, працює лікарем швидкої допомоги, але з весни теж швидко опанував свічкову справу. Увесь час після основної роботи та на вихідних він працював у свічковій майстерні. А також на допомогу почали приїжджати волонтери. "Люди з різних штатів просто хотіли допомогти. Вони приходили до нас, представилися і казали: "Що я можу зробити?" Або просто приходили цілою родиною, і ті українці, що недавно емігрували, також нам допомагали. Приїжджали люди і з Вісконсину, і з Міннесоти, і з Іллінойсу, навіть були люди, які приїхали з Каліфорнії, лише щоб нам допомагати", - розповів Юрій.
Ні Крістіана, ні її родина, не очікували такого великого попиту на свічки. “Ми вже виготовили понад 85 тисяч таких свічок менш ніж за рік, а наш бізнес зазвичай виготовляє лише 12 тисяч свічок на рік. І ми доставляли ці свічки в кожен штат США, також у Канаду”, - розповіла Крістіана.
Від продажу жовто-синіх свічок по 30 доларів за кожну Крістіані вдалося зібрати понад 850 тисяч доларів. Їх вона передала благодійному фонду “Razom for Ukraine”.
Юрій Горчинський пригадує: “Спочатку, коли почалася війна і Крістіана розпочала цей проект, ми не думали, що це буде щось масштабне. Вона хотіла передати Razom for Ukraine близько 5 тисяч доларів. А тоді це просто “вибухнуло”. Так “вибухнуло”, що 5 тис доларів передали вже давно, і вже передали значно більше”.
Зараз попит на українські свічки став трохи меншим, проте Door County Candle Company планує зібрати 1 млн доларів до річниці початку повномасштабної війни в Україні. У фонді Razom for Ukraine зізнаються - не очікували, що маленька свічкова компанія стане одним із найбільших благодійників. "Це чудова історія, яка мені дуже імпонує. Що відбулося: одна людина мала кілька свічок і подумала, можливо, я їх продам і зможу зробити внесок для України. Можливо, тисячу доларів. І люди так відреагували!" - розповіла Дора Хомяк, президентка Razom for Ukraine.
Із настанням зими волонтери вирішили передати в Україну партію окопних свічок. Крістіана кілька разів тестувала виробництво, перш ніж знайти вдалий варіант. Тепер кожна виготовлена компанією свічка у бляшаній формочці може давати щонайменше 50 годин світла. Окопні свічки також виготовили за кошт від придбаних американцями звичайних свічок. Понад 2000 свічок уже відправили до України, і планують ще, розповіла Дора Хомяк: “Вони поїдуть у гарячі точки, на передову, щоб люди, які їх потребують, мали доступ до світла, але вони також їдуть і по всій Америці. Це дає можливість людям тут підключитися до справи в Україні, це також є важливо, що свічка і світло їдуть в Україну, але духовне світло йде в Америку. Людина, яка тут купує, підключає себе до швидкої перемоги”.
На кожній свічці, яку компанія Крістіани надсилає в Україну, є рукописна записка з побажаннями від американців.
Юрій Горчинський зізнається, що читаючи записки, його родина не може стримати сліз: "Багато людей англійською пишуть, що вони з Україною, що вони моляться за Україну, і кажуть що Україна переможе, і що це буде перемогою добра над злом. Деякі записки настільки зворушливі, хочеться плакати, коли їх читаємо".
Передаючи свічки до України, Крістіана теж почувається особливо емоційною. Сама вона в Україні досі не була, але дуже хоче приїхати до місць, де народилася її бабуся, і вірить у якнайшвидшу перемогу: "Ми торкалися до цих свічок, ми виготовляли їх, і вони їдуть в Україну. Це завжди дуже емоційно - знати, що це допоможе людям. Коли я працюю над ними, я щодня плачу".
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- Голос Америки
Припиніть сперечатися, хто першим відправить танки, на карту поставлено майбутнє світу, закликав американський сенатор у Києві
В українській столиці з офіційним візитом перебувають сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блументаль та Шелдон Вайтгаус, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На зустрічі з прем'єр-міністром України вони обговорили постачання зброї Україні, фінансову допомогу, підтримку енергетики.
Чекаючи на інформацію із нинішньої зустрічі очільників оборонних відомств на базі Рамштайн, сенатор Ліндсі Грем написав у Twitter: “Адміністрації Байдена давно пора припинити недооцінювати здатність України використовувати складну зброю. Вони довели спроможність. Припиніть сварки. Надішліть танки”. Це звертання він адресував США та Німеччині.
“Путін силою зброї намагається переписати карту Європи. Весь цей час два головних союзники у НАТО сперечаються щодо того, хто першим відправить танки - а це може бути вирішальним результатом - нашим союзникам в Україні”, - пояснив сенатор.
“На карту поставлено майбутнє Європи та світу, заснованого на правилах”, - додав він. Без танків, вважає Грем, попередні зусилля зайдуть у глухий кут.
Прем'єр Денис Шмигаль подякував представниками США за фінансову та оборонну допомогу.
Як повідомляв Голос Америки, члени попередньої делегації сенаторів США до Києва були вражені рівнем аудиту використання американської військової допомоги.
Нагадаємо, сенатори Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму.
- Голос Америки
Результати «Рамштайн-8»: прес-конференція Остіна і Міллі наживо з перекладом українською
Підсумки «Рамштайн-8». Прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України 20 січня. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спеціального випуску програми «Брифінг Голосу Америки»:
- Голос Америки
"Рамштайн": Більше протиповітряної оборони для України, але невизначеність щодо Leopard залишається
США, Велика Британія, Фінляндія, Німеччина - серед країн, що оголосили пакети нової оборонної допомоги для України в рамках та напередодні засідання очільників оборонних відомств на базі Рамштайн.
Напередодні Сполучені Штати оголосили про найбільший пакет зброї та поставок Україні. Новий пакет, обсягом 2,5 млрд дол "надає ще більше протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити міста та небо", заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи засідання "Рамштайн", в якому взяло участь близько 50 країн.
Пакет включає нові NASAMS, вісім систем ППО Avenger. Крім ППО, пакет надає бойові машини, включаючи 59 нових Bradley, 90 - Stryker, 350 Humvees, а також артилерію та боєприпаси.
"Я особливо пишаюся тим, що США значно збільшили свою безпекову допомогу Україні. Минулого місяця ми оголосили, що надамо батарею протиповітряної оборони Patriot і відповідні боєприпаси. Ми також включили бойові машини піхоти Bradley та іншу броньовану техніку до цього основного пакету допомоги у сфері безпеки. І сьогодні я радий оголосити про ще один великий новий раунд допомоги США у сфері безпеки, який задовільнить найнагальніші потреби України на полі бою", - сказав Остін.
До пакету не увійшли американські бойові танки, попри запити української сторони.
Позиція щодо передачі німецьких танків залишається невизначеною. "Є аргументи за і є аргументи проти", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях засідання "Рамштайн", повідомляють німецькі ЗМІ. "Щодо поставок Leopard, немає одностайної думки", - сказав Пісторіус журналістам. Польща раніше вказувала на готовність поставити німецькі танки. Про надання танків Challenger нещодавно заявила Британія. США розмірковують щодо надання танків Україні.
Заступник міністра оборони США Колін Каль після свого візиту до Києва заявив на прес-конференції у відповідь на запитання про можливість передачі танків Abrams Міноборони США ще зважує "за й проти".
Стосовно участі союзників у зміцненні протиповітряної оборони, Остін відзначив те, що Німеччина оголосила про надання Україні систем Patriot, а Канада заявила про передачу Україні систем ППО NASAMS.
Німеччина також надає машини бойової піхоти Marder, Франція - легкі танки AMX-10.
Фінляндія в п'ятницю заявила про свій найбільший пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 434 мільйони доларів. Напередодні десяток країн оголосили про "безпрецедентну" допомогу Україні.
"Це вирішальний момент, - вказав очільник Пентагону. - Росія перегруповується, вербує людей та намагається переозброїтися. Це не час для сповільнення. Настав час копати глибше. Український народ дивиться на нас. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не підведемо. І ми не похитнемося у своїй рішучості допомогти Україні захиститися від російської імперської агресії.
«Голос ПЦУ стає сильнішим у світовому православ'ї» – богослов Даниїл Ґаладза. Відео
Війна між Росією та Україною, двома найбільшим православним центрами у світі, не стала приводом для згуртування православного світу проти війни. «Дуже мало православних церковних лідерів насправді зайняли публічну антивоєнну позицію», – сказав Митрополит Амбросій Корейський.
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