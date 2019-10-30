Про роботу лобістів проти Йованович, реакцію США на Керченську кризу розкажуть конгресменам екс-помічники Волкера

В комітетах Палати представників Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента, тривають слухання свідків.

В середу в рамках слухань за зачиненими дверима конгресмени планують заслухати свідчення колишнього помічника спецпредставника з питань України Курта Волкера американського дипломата Крістофера Андерсона. Крім Андерсона, в середу в Конгресі також планує свідчити Кетрін Крофт, американська дипломат, яка замінила Андерсона в команді Курта Волкера починаючи з 12 липня 2019 року.

Андерсон планує повідомити конгресменам під час свідчень про те, що юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані стояв на шляху зміцнення зв'язків Білого дому з Україною, повідомляє NPR з посиланням на копію вступної промови Андерсона, яку отримало видання.

Андерсон також планує сказати, що в листопаді 2018 року, коли Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки, високопосадовець Білого дому заблокував негайне видання Держдепом заяви, в якій би засуджувались дії Москви

Андерсон також розповість про застереження стосовно Джуліані, які висловлював на зустрічі з дипломатом тогочасний радник з національної безпеки США Джон Болтон. "Він застеріг, що пан Джуліані був основним голосом у спілкуванні з президентом України, що могло становити перепону для більшого залучення Білого дому", - йдеться у вступному слові Андерсона.

Джуліані наполягав на тому, що Україна має відкрити розслідування проти родини Байденів, попри те, що Андерсон та інші посадовці Держдепу застерігали проти цього. "Ми погоджувались, що важливо не закликати до проведення конкретних розслідувань", - йдеться у вступній промові дипломата.

На думку Андерсона, кращі відносини між США та Україною, включно із проведенням зустрічі президентів двох країн у Білому домі, сприяли б поверненню росіян до переговорів з Україною.

Андерсон також планує сказати, що в листопаді 2018 року, коли Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки, високопосадовець Білого дому заблокував негайне видання Держдепом заяви, в якій би засуджувались дії Москви, пише видання.

Лобіст Лівінстон заявляв, що Йованович "пов'язана з Джорджем Соросом"

Кетрін Крофт, згідно до вступного слова, копію якого отримало NPR, планує розповісти конгресменам, що вона дізналась про рішення Білого дому затримати надання допомоги Україні під час телефонної розмови зі Службою Білого дому з питань управління та бюджету, що відбулась 18 липня, коли посадовець служби сказав, що Голова служби Білого дому Мік Малвені наклав "неформальну затримку " на виділення оборонної допомоги Україні, пославшись на вказівку президента.

Крофт також планує повідомити конгресменам, що перед тим, як вона розпочала роботу в Раді з національної безпеки США, до неї звертався лобіст Роберг Лівінстон, намагаючись заручитись її підтримкою з питання відкликання посла США до України Марі Йованович. Лівінстон заявляв, що Йованович "пов'язана з Джорджем Соросом".

"Мені дотепер невідомо за чиєю вказівкою і за чий кошти пан Лівінстон домагався усунення посла Йованович", - йдеться у вступному слові Крофт. яке цитує NPR.

Як Андерсон так і Крофт планують закликати конгресменів звертати увагу на події в Україні. "Сподіваюсь, що навіть в час. Коли розгортаються процеси в Комітетах, ми не оминатимемо увагою те, що відбувається в Україні", - йдеться у промові Крофт.

Вчора перед конгресменами свідчив Директор з питань Європи Білого дому Александр Віндман.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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