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США, ЄС та понад 40 країн світу закликали Росію вивести війська із Запорізької АЕС
42 країни і Європейський союз закликають Росію негайно вивести свої війська з Запорізької атомної електростанції і з усієї території України. Їхня спільна заява оприлюднена на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.
«Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили і весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, а законний оперативний персонал міг виконувати свої обов’язки без зовнішнього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці», – йдеться в заяві.
Автори документу наголосили, що це дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію, відповідно до зобов’язань України щодо гарантій, у безпечних умовах і вчасно.
Країни висловили «рішучу підтримку» важливості основоположних семи стовпів ядерної безпеки і наголосили, що «велику небезпеку для цих принципів становить контроль Росії над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшою АЕС Європи».
«Розміщення російського військового персоналу й озброєння на ядерному об’єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки і гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати. Присутність російських військових сил на Запорізькій атомній електростанції заважає оператору й українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки МАГАТЕ, а також заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій», – йдеться у заяві.
Країни також вкотре наголосили, що вторгнення Росії і її подальша присутність на ядерних об’єктах України «значно підвищують» ризик ядерних інцидентів і аварій.
«Ми рішуче засуджуємо використання Росією дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії в Україні. Міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Росія має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні», – наголошується у заяві.
До заяви приєдналися Європейський союз, а також окремі країни – Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембурга, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Південна Корея, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.
Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор».
Росія звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому РФ раніше відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами.
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Хто за, а хто проти віз для росіян у Європі і чому?
Заклики України та низки інших країн запровадити ширші обмеження на подорожування російських громадян у Європі ймовірно стануть однією з тем наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня у Празі.
Повітряний простір Європейського Союзу, а також США та інших країн вже майже півроку закритий для авіарейсів з Росії в межах міжнародних санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну.
Візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі...Володимир Зеленський
Але російські громадяни мають можливість подорожувати на захід через треті країни, а також переходити кордони сусідніх держав і подорожувати далі в ЄС безперешкодно, використовуючи візи будь-якої з 26 країн - учасниць Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів.
Ця обставина підштовхує у Європі доводи, що обмеження на видачу віз громадянам Росії має бути частиною колективних санкцій у відповідь на російську війну.
За такий крок виступає Україна та чільні представники таких країн як Данія, Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія, Чехія тощо, але в інших країнах такі заклики розглядають стримано, а канцлер Німеччини відверто висловився проти.
Обґрунтування думок за і проти зосереджені зокрема на тому, чи дасть така заборона бажані результати і довкола справедливості принципу колективної відповідальності:
За - Кая Каллас, прем’єр-міністерка Естонії, написала в Twitter: «Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією зупинене. Це означає, що в той час, як візи видають шенгенські країни, тягар несуть сусіди Росії (Фінляндія, Естонія, Латвія - єдині пункти в’їзду). Зараз пора припинити туризм з Росії».
Цей крок не має жодної реалістично досяжної мети.Жерар Аро
Проти - Олаф Шольц, канцлер Німеччини, пояснив німецьким журналістам у Берліні: «Ми вже запровадили дуже далекосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб, олігархів, і тих, хто підтримує владні структури в Росії. І ми, безумовно, будемо це робити далі. Дієвість цих заходів були би послаблена, якби вони були спрямовані проти всіх, включно з цілком невинними людьми».
За - Володимир Зеленський, президент України, сказав у зверненні: «Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ. Працювати на державу-терориста не можна...
По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі, і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати».
Проти - Серґей Алексашенко, російський опозиціонер, колишній заступний міністра фінансів Росії, сказав в інтерв’ю британському Times Radio: «Через свій вік Володимир Зеленський не знає, що таке жити в тоталітарній державі. Я дуже добре розумію його емоції, бо Україна бореться за виживання, воюючи проти російської армії, і я бачу відвагу й твердість українського народу, який чинить опір агресії. Але тим не менше нам треба пам’ятати історію. Наприклад 1933 року в Німеччині були 970 тисяч євреїв і 400 тися з них виїхали до запровадження німецької заборони євреям на виїзд. Інші, які залишилися, були вбиті в концентраційних таборах. Не треба забувати, що це були США, Велика Британія, Норвегія та багато інших, які приймали євреїв з нацистської Німеччини. Мені також відомо, що Зеленський та його посадовці знають, що є багато росіян - десятки чи сотні тисяч, які проти війни і підтримують Україну фінансово, ідейно. Вони намагаються пояснювати російському народу, що відбувається, намагаються зупинити війну. Я вважаю, що такі заклики пана Зеленського викликані тим, що він розчарований через недієвість санкцій, які не зламали російську економіку і мораль, і не зламали воєнну машину. Але я не можу уявити, які би могли бути санкції, що би це зробили. Я розумію почуття Зеленського, але вважаю, що колись він пошкодує через такі заяви… Якщо заклики Зеленського втілити і якби всіх росіян, які зараз живуть у Європі, депортувати в Росію, то це посилило б режим Путіна. Бо десятки тисяч росіян виїхали з Росії, оскільки боялися політичних переслідувань. Десятки тисяч політичних активістів в Росії зараз ув’язнені чи під слідством у кримінальних справах через їхню відверту позицію щодо війни. Тому я не думаю, що депортація росіян з Європи в Росію, чи заборона на видачу віз росіянам зашкодить Путіну, але це точно послабило б російську політичну опозицію і посилило б режим Путіна».
За - Каі Мукканен, лідер фракції Партії національної коаліції у фінському парламенті Фінляндії, сказав телеканалу Євроньюз: «Це не чорно-біле питання, і ми у себе багато обговорюємо доводи за і проти. Головна проблема в тому, що закриття можливості росіянам приїздити сюди викличе обурення проти нас, в той час як мета полягає в тому, щоб обурення було спрямоване проти режиму Путіна і проти війни. Але, взявши все це до уваги, правильно було б показати росіянам, що вони також як країна несуть відповідальність за підтримку чинного режиму і того, що той режим робить. І в той час як в Україні порушення відбуваються в таких масштабах, ми не можемо мати нормальні відносини між двома нашими країнами» .
Проти - Жерар Аро, колишній посол Франції в ООН і в США, написав у Twitter: «Я виступаю проти заборони на візи для росіян з двох причин: 1) Цей крок не має жодної реалістично досяжної мети; 2) Він суперечить європейським цінностям, без розбору караючи невинних осіб. Те що інша сторона не поважає наші цінності не означає, що про них повинні забувати ми».
- Голос Америки
Ще 6 кораблів отримали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі - заява СКЦ
Ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.
Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення.
Дв з цих суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у Чорноморськ Одеської Області на завантаження.
На завтра запланована інспекція решти чотирьох суден - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. У випадку успішної перевірки, ці кораблі також вирушать до Чорноморська.
Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.
За процедурами, узгодженими Спільним координаційним центром, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, “щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи”.
Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден із українським зерном через морський гуманітарний коридор.
Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю три кораблі з вантажем української кукурудзи вийшли з українських портів і прямують на інспекцію до Туреччини.
- Голос Америки
Amnesty International хоче незалежної перевірки суперечливого звіту щодо України – повідомляє DW
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) хоче, щоб її доповідь, в якій організація звинувачує українських військових у порушенні законів війни, і яка викликала хвилю протестів, ретельно перевірили незалежні експерти. Про це з посиланням на п’ятничну заяву AI, повідомила російськомовна служба Deutsche Welle (DW).
«Доповідь Amnesty International про Збройні сили України перевірять незалежні експерти. Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб здобути уроки та покращити свою роботу в галузі прав людини», – написали журналісти DW у своєму твіті з посиланням на АІ.
Як повідомили журналісти Deutsche Welle, у п'ятницю, 12 серпня, AI заявила, що відповідний процес "ініціюється на міжнародному рівні". AI хоче перевірити процеси та рішення, що передували публікації прес-релізу, проведення досліджень, підготовки матеріалу, а також провести юридичний та політичний аналізи звіту.
Amnesty International висловила жаль, що прес-реліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту, бо в ньому «не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним військовим злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International».
Також, як кажуть правозахисники, яких цитує DW, «висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід було очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості». Крім цього, AI засудила «інструменталізацію прес-релізу російською владою».
Росія звинувачує АІ в «ненауковому підході»
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила АІ в тому, що організація змінює свою позицію під тиском «західної диктатури».
Коментуючи рішення АІ про необхідність провести незалежне розслідування, Марія Захарова сказала, що правозахисна організація готова говорити протилежне до того, що було сказано в доповіді, і використовує «антинауковий підхід».
«Тому що результат має бути іншим. Тим, що влаштовує мейнстрім. Факти нікого не цікавлять. Раз сказали, що київський режим по цивільних не стріляє, отже – не стріляє. Антинауковий підхід. Але саме його наявність визначає нинішню західну систему як диктатуру», – написала речниця МЗС Росії в мережі Телеграм у неділю, 14 серпня.
Звіт Amnesty International від 4 серпня викликав хвилю обурення правозахисників та політиків, які звинувачували АІ у тому, що вони не розрізняють агресії між агресором та жертвою та у тому, що не вірно розуміють принципи міжнародного гуманітарного законодавства, яке стосується війни в міських умовах.
Звіт критикували колишні співробітники АІ та співзасновник шведського відділення організації, який подав у відставку на знак протесту.
«Ніколи б не подумала, що одна доповідь може поставити під загрозу 30 років досягнень захисту прав людини в Україні» – Оксана Покальчук
Також на другий день після виходу звіту, звільнилася голова київського офісу АІ юристка та правозахисниця Оксана Покaльчук. У суботу, 13 серпня, в газеті Washington Post вийшла її стаття, в якій вона пояснює мотивацію своєї відставки після семи років роботи в організації.
«На мій погляд, найбільший недолік звіту полягав у тому, що він суперечив своїй головній меті: він не захищав цивільних осіб, а ставив їх під загрозу, даючи Росії виправдання для продовження своїх невибіркових атак. Тому я залишила посаду керівника українського офісу Amnesty International», – каже українська правозахисниця у статті.
На її думку, проблема з написанням звіту виникла через те, що міжнародні експерти недостатньо розуміють контекст, в якому вони працюють, не довіряють місцевим колегам та ставляться до них «зарозуміло» та «несправедливо».
«Замість того, щоб довіряти місцевому персоналу та покладатися на нього, деякі міжнародні організації, такі як Amnesty, не можуть бути інклюзивними, та централізували ухвалення рішень, як це було у випадку з цим звітом. Ставлення не могло бути більш зарозумілим і несправедливим, хоча ми всі погодилися на співпрацю, яка базується на відданості спільним цінностям», – пише Покальчук.
Так само, за словами Покальчук, хоча співпраця з урядом України завжди була доброю, АІ навіть не планувала звернутися до української влади та військових за коментарем, і зробила це лише за наполягання місцевого офісу, давши українській стороні лише три дні на відповідь.
Доповідь, яка мала захистити цивільних, на думку Покальчук, призвела до протилежних результатів, бо її використала російська пропаганда, яка і раніше виправдовувала, наприклад, бомбардування пологового будинку в Маріуполі тим, що його нібито контролювали українські військові.
Звіт Amnesty, на думку Покальчук, завдав тривалої шкоди репутації групи в Україні та в усьому світі. Але помилка керівництва не відображає важливої роботи місцевих офісів, яким загрожує втрата підтримки, вважає українська правозахисниця, яка своїм дописом хоче привернути увагу до цієї роботи і закликає керівництво організації належно її цінувати та включати місцевих колег в процес ухвалення рішень.
Війна в Україні відвертає увагу від голоду: Папа Римський закликав допомогти Сомалі
Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду в інших країнах. Під час свого щонедільного молитовного послання “Ангел Господній” із площі св.Петра у Ватикані, глава католицької церкви закликав терміново допомогти продовольством Сомалі, щоб запобігти голоду в цій країні.
«Люди цього регіону, які і так живуть у дуже небезпечних умовах, зараз перебувають у смертельній небезпеці через посуху», – сказав Папа Римський. Він додав, що хоче привернути увагу «до серйозної гуманітарної кризи, яка вразила Сомалі та деякі райони прикордонних країн».
"На жаль, війна (в Україні) відвернула увагу та ресурси, але це цілі, які вимагають максимальної відданості - боротьба з голодом, охорона здоров'я, освіта", - додав 85-річний понтифік.
Минулого тижня, Агенство ООН з питань біженців і Норвезька рада у справах біженців заявили, що з січня цього року близько мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами в Сомалі. Видання Reuters повідомляє, що наступного місяця Продовольча та сільськогосподарська організація ООН може офіційно оголосити голод у восьми регіонах Сомалі, якщо ситуація там не покращиться.
Як повідомляють “Новини Ватикану”, після молитви “Ангел Господній” Папа Римський звернувся до паломників, які зібралися цієї неділі у Кракові. У молитві, серед іншого, Франциск згадав про Україну. “Просимо у Господа особливої ласки, милосердя і жалю до страждаючого народу України», – сказав він.
У цій статті використані матеріали Reuters, Vatican News.
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