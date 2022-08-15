США, ЄС та понад 40 країн світу закликали Росію вивести війська із Запорізької АЕС

Заклики України та низки інших країн запровадити ширші обмеження на подорожування російських громадян у Європі ймовірно стануть однією з тем наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня у Празі.

Повітряний простір Європейського Союзу, а також США та інших країн вже майже півроку закритий для авіарейсів з Росії в межах міжнародних санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі...

Але російські громадяни мають можливість подорожувати на захід через треті країни, а також переходити кордони сусідніх держав і подорожувати далі в ЄС безперешкодно, використовуючи візи будь-якої з 26 країн - учасниць Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів.

Ця обставина підштовхує у Європі доводи, що обмеження на видачу віз громадянам Росії має бути частиною колективних санкцій у відповідь на російську війну.

За такий крок виступає Україна та чільні представники таких країн як Данія, Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія, Чехія тощо, але в інших країнах такі заклики розглядають стримано, а канцлер Німеччини відверто висловився проти.

Обґрунтування думок за і проти зосереджені зокрема на тому, чи дасть така заборона бажані результати і довкола справедливості принципу колективної відповідальності:

За - Кая Каллас, прем’єр-міністерка Естонії, написала в Twitter: «Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією зупинене. Це означає, що в той час, як візи видають шенгенські країни, тягар несуть сусіди Росії (Фінляндія, Естонія, Латвія - єдині пункти в’їзду). Зараз пора припинити туризм з Росії».

Цей крок не має жодної реалістично досяжної мети.

Проти - Олаф Шольц, канцлер Німеччини, пояснив німецьким журналістам у Берліні: «Ми вже запровадили дуже далекосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб, олігархів, і тих, хто підтримує владні структури в Росії. І ми, безумовно, будемо це робити далі. Дієвість цих заходів були би послаблена, якби вони були спрямовані проти всіх, включно з цілком невинними людьми».

За - Володимир Зеленський, президент України, сказав у зверненні: «Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ. Працювати на державу-терориста не можна...

По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі, і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати».



Проти - Серґей Алексашенко, російський опозиціонер, колишній заступний міністра фінансів Росії, сказав в інтерв’ю британському Times Radio: «Через свій вік Володимир Зеленський не знає, що таке жити в тоталітарній державі. Я дуже добре розумію його емоції, бо Україна бореться за виживання, воюючи проти російської армії, і я бачу відвагу й твердість українського народу, який чинить опір агресії. Але тим не менше нам треба пам’ятати історію. Наприклад 1933 року в Німеччині були 970 тисяч євреїв і 400 тися з них виїхали до запровадження німецької заборони євреям на виїзд. Інші, які залишилися, були вбиті в концентраційних таборах. Не треба забувати, що це були США, Велика Британія, Норвегія та багато інших, які приймали євреїв з нацистської Німеччини. Мені також відомо, що Зеленський та його посадовці знають, що є багато росіян - десятки чи сотні тисяч, які проти війни і підтримують Україну фінансово, ідейно. Вони намагаються пояснювати російському народу, що відбувається, намагаються зупинити війну. Я вважаю, що такі заклики пана Зеленського викликані тим, що він розчарований через недієвість санкцій, які не зламали російську економіку і мораль, і не зламали воєнну машину. Але я не можу уявити, які би могли бути санкції, що би це зробили. Я розумію почуття Зеленського, але вважаю, що колись він пошкодує через такі заяви… Якщо заклики Зеленського втілити і якби всіх росіян, які зараз живуть у Європі, депортувати в Росію, то це посилило б режим Путіна. Бо десятки тисяч росіян виїхали з Росії, оскільки боялися політичних переслідувань. Десятки тисяч політичних активістів в Росії зараз ув’язнені чи під слідством у кримінальних справах через їхню відверту позицію щодо війни. Тому я не думаю, що депортація росіян з Європи в Росію, чи заборона на видачу віз росіянам зашкодить Путіну, але це точно послабило б російську політичну опозицію і посилило б режим Путіна».



За - Каі Мукканен, лідер фракції Партії національної коаліції у фінському парламенті Фінляндії, сказав телеканалу Євроньюз: «Це не чорно-біле питання, і ми у себе багато обговорюємо доводи за і проти. Головна проблема в тому, що закриття можливості росіянам приїздити сюди викличе обурення проти нас, в той час як мета полягає в тому, щоб обурення було спрямоване проти режиму Путіна і проти війни. Але, взявши все це до уваги, правильно було б показати росіянам, що вони також як країна несуть відповідальність за підтримку чинного режиму і того, що той режим робить. І в той час як в Україні порушення відбуваються в таких масштабах, ми не можемо мати нормальні відносини між двома нашими країнами» .

Проти - Жерар Аро, колишній посол Франції в ООН і в США, написав у Twitter: «Я виступаю проти заборони на візи для росіян з двох причин: 1) Цей крок не має жодної реалістично досяжної мети; 2) Він суперечить європейським цінностям, без розбору караючи невинних осіб. Те що інша сторона не поважає наші цінності не означає, що про них повинні забувати ми».