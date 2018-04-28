Світова гонка технологій – хто стане лідером 5G?

Наразі, Китай найбільше готовий до запуску нового покоління надшвидких бездротових технологій 5G, йдеться в звіті опублікованому асоціацією телекомунікаційних технологій США СІТА і складеному дослідницькими фірмами в сфері телекомунікацій Analysys Mason and Recon Analytics, повідомляє CNN.

Південна Корея є другою, а Сполучені Штати - третіми.

В усьому світові, компанії в сфері мобільних технологій пришвидшили зусилля з введення технологій 5G, які використовуються в машинах, керованих автопілотом, технологіях віртуальної реальності та «розумних міст».

Американські телекомунікаційні компанії готові вкласти 275 мільярдів доларів в цю сферу. Такі інвестиції збільшать ВВП США на 500 мільярдів доларів, наголошує звіт Accenture study за 2017 рік, також опублікований СІТА.

Однак, на тепер США відстають. «Китай має незначну перевагу в гонці 5G завдяки темпу розвитку промисловості і підтримці уряду», - наголошується в звіті СІТА. Для розвитку технологій потрібні інвестиції компаній в дослідницьку діяльність, а уряд має виділити радіочастоти телекомунікаційним компаніям.

«Китай отримує переваги від надзвичайної координації між урядом та промисловістю», - вважає Ден Гейс консультант PricewaterhouseCoopers.

Південна Корея прискорила розвиток завдяки цьогорічним Олімпійським іграм, які спонукали «інвестиції, дослідження та випробування», - наголошується в звіті.

Сполучені Штати на третьому місці і є «близько до вершини», - йдеться в звіті.

Незважаючи на теперішній стан справ, багато експертів переконані, що Сполучені Штати можуть, зрештою, всіх випередити.

«Можливо, ми програли перші битви у війні за лідерство в 5G, однак, ми ще не програли у війні», - стверджує Гейс.

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