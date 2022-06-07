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- Голос Америки
Світовий банк погіршив прогнози для економіки світу на тлі війни в Україні
Президент Світового банку Девід Малпасс назвав війну в Україні, локдауни в Китаї та перебої в каналах поставок серед причин, з яких "багатьом країнам буде важко уникнути рецесії".
"Ринки перебувають в очікуванні, отже необхідно терміново заохочувати виробництво та уникати торговельних обмежень. Зміни в фіскальній, монетарній, кліматичній та борговій політиці необхідні для протидії неправильному розподілу капіталу та нерівності", - додав він.
Світовий банк прогнозує - зростання світової економіки уповільниться з 5,7% в 2021 році до 2,9% в 2022 році, що значно повільніше ніж 4,1%, як очікувалося в січні.
Економісти Світового банку прогнозують падіння української економіки на 45% в 2022 році. Війна спустошила українську економіку, а економічна діяльність в деяких областях стала неможливою, заявили в установі.
Економіка РФ зазнає впливу санкцій, вказують аналітики, і прогнозують падіння російського ВВП майже на 9% в 2022. Цього року в регіоні Європи та Центральної Азії очікується скорочення економіки ще чотирьох інших країн – Білорусі, Киргизької Республіки, Молдови та Таджикистану – тоді як більшість інших, за прогнозами, відчують різке уповільнення зростання.
"Найбільші наслідки війни, ймовірно, стануть відчутні через збільшення цін на сировину та слабкий зовнішній попит з єврозони", - йдеться у звіті.
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Міністерство фінансів США заявляє, що будь-яка купівля російського боргу та акцій заборонена в рамках санкцій
Міністерство фінансів США повідомило керуючим фінансами США, що санкції Вашингтона проти Москви забороняють будь-які покупки на вторинному ринку боргів або акцій, що належать російському уряду та компаніям, а не лише нещодавно випущених, що ще далі посилює обмеження щодо країни після її вторгнення в Україну.
У опублікованій в понеділок інструкції Мінфіну зазначено, що накази про введення санкцій проти Росії "забороняють особам США купувати як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації".
Раніше Вашингтон забороняв американцям купувати будь-які нові російські борги. У новій інструкції роз’яснюється, що заборона також поширюється на будь-які борги, які вже знаходяться в обігу на вторинному ринку.
Аналітики Morgan Stanley підрахували, що обсяг російського державного та корпоративного боргу на міжнародних ринках на початку року склав трохи більше 472 мільярдів доларів США, що робить його одним із найбільших за розміром на ринках, що розвиваються.
Сполучені Штати та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Москви з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого, зокрема проти найбільших кредиторів країни та самого президента Росії Володимира Путіна.
- Голос Америки
CNN: Байден розсекретив дані про підготовку російської агресії, бо союзники не могли в це повірити – глава розвідки США
Президент США Джо Байден дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого, оскільки заяви американських офіційних осіб про майбутній напад були сприйняті зі «скептицизмом» з боку американських партнерів і союзників, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на керівника американської розвідки.
Як заявила Директорка національної розвідки Авріл Гейнс на конференції з кібербезпеки в понеділок, американські союзники не могли повірити у цю інформацію.
«Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до їхніх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу було досить багато скептицизму», – сказала головна американська розвідниця.
«В результаті, президент повернувся до нас і сказав: «Вам потрібно поділитися якомога більшою кількістю інформації, і переконатися, що люди бачать те, що ви бачите, щоб ми могли знову спілкуватися і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як планувати свої дії на випадок потенційного російського вторгнення», – сказала Авріл Гейнс.
Як додала Гейнс, таким чином союзники створили «механізми обміну інформацією, які можна використовувати у майбутньому». За словами Гейнс, яку цитує часопис Infosecurity, «масштаб обміну інформацією протягом усього цього процесу, був безпрецедентним».
У березні, керівник розвідувального агентства Урядового штабу з комунікацій Великої Британії Джеремі Флемінг так само заявив, що розвідки різних країн оприлюднили «глибоко секретні розвідувальні дані», щоб «випередити дії Путіна».
Гейнс не назвала жодних політиків і не виокремила країни, які скептично ставилися до можливості вторгнення Росії.
Незважаючи на заперечення Росії, з кінця минулого року американські офіційні особи неодноразово попереджали, що Росія готує вторгнення в Україну, посилаючись на те, що вона стягнула війська на кордоні України з Росією та Білоруссю.
Адміністрація Байдена вибірково розсекречувала та оприлюднювала розвідувальні дані про війну Росії в Україні як для ЗМІ, так і для інших дружніх держав з моменту початку концентрації російських військ на українських кордонах. Ці дії були спрямовані на боротьбу з російською пропагандою в усьому світі та на те, щоб партнери та союзники США мали єдину картину подій.
- Голос Америки
«Енергоатом» різко відповів МАГАТЕ, звинуватив голову агентства у «брехні»
Україна не погоджується дати дозвіл керівнику МАГАТЕ на візит до окупованої росіянами Запорізької АЕС, допоки станція залишається під контролем Росії. З різкою заявою з цього приводу у вівторок виступив «Енергоатом», українське ядерне агентство.
У відповідь на вчорашню заяву глави Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну станцію, «Енергоатом» у вівторок звинуватив Гроссі у брехні та заявив, що не схвалює візит на найбільшу в Європі атомну електростанцію, що є зараз окупована російськими військами.
«Україна не запрошувала Гроссі відвідати запорізький завод і раніше відмовила йому в такому візиті. Візит на завод стане можливим лише тоді, коли Україна поверне контроль над об'єктом», – написали представники «Енергоатому» у своєму Telegram-каналі.
Гроссі повідомив у мережі Twitter, що візит був організований після того, як Україна його «просила». На офіційній сторінці МАГАТЕ мовиться, що Гроссі планує очолити місію до Запоріжжя, бо «український уряд минулого тижня закликав його очолити таку місію, і що український регулятор раніше повідомив МАГАТЕ, що він «втратив контроль над ядерним матеріалом об’єкта».
Проте в «Енергоатомі» заявили, що «Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову бреше». Українські енергетики вважають, що ця заява є «новою спробою отримати доступ до Запорізької електростанції, щоб узаконити присутність окупантів та схвалити їхні дії».
МАГАТЕ висловлює стурбованість безпековою ситуацією на Запорізькій АЕС та «ризиком для безпеки, охорони та захисту цієї атомної електростанції». За словами Гроссі, рівень небезпеки на Запорізькій АЕС, яка залишається під контролем російських військ, на сьогодні є однією з найбільш критичних проблем в усьому світі.
Як заявив «Енергоатом», МАГАТЕ дійсно втратив зв’язок з Запорізькою станцією, але сталося це після того, як росіяни захопили об'єкт у березні і відключили в Енергодарі український оператор Водафон.
«А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто», – мовиться у заяві «Енергоатому».
Українське агентство при цьому звинувачує МАГАТЕ у змові з російською стороною, яка «за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство «втратило контроль», не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію».
19 травня Росія погрожувала відключити Україну від Запорізького заводу, якщо Київ не заплатить Москві за вироблену електроенергію.
У матеріалі використані повідомлення AFP та CNN
- Голос Америки
Лідер республіканців у Сенаті закликав адміністрацію надати Україні більше ракет великої дальності та протикорабельні ракети
Під час виступу у Сенаті у вівторок, 7 червня, лідер Республіканської меншості республіканець Мітч Макконнелл заявив, що США повинні надсилати більш потужну зброю в Україну.
"Оскільки Росія посилає бойову міць на фронт, українським солдатам потрібно більше зброї. Їм потрібна більш потужна зброя. І їм потрібна зброя більшої дальності, щоб безпечно протистояти наступальним силам Росії", - сказав він, відповідно до прес-релізу, розміщеного на офіційному сайті сенатора.
Він закликав адміністрацію Байдена пояснити, чи продовжить вона надавати Україні ракети більшої дальності та чи надасть протикорабельні ракети, "щоб Україна могла націлюватись на російські загрози українським чорноморським портам".
За його словами, Путін використовує глобальний дефіцит продовольства і США можуть допомоги Україні щось з цим зробити.
Макконнел наголосив, що не варто боятися роздратувати чи принизити Путіна та ті, "хто стурбований ескалацією, мають думають, що Путін зробить з їхніми (українськими – ред.) містами, якщо його не зупинить Україна".
Лідер республіканців розкритикував деякі багаті західні країни за затягування надання «зеленого світла» для постачання озброєння третіх країн в Україну та недостатню військову, економічну та гуманітарну допомогу, особливо порівняно із кількома країнами Східної Європи.
Допомога Україні, наголосив він, є інвестицією в національну безпеку США та партнерів.
"Якщо дозволити живій демократії, що звернена до Заходу, потрапити під контроль Росії, це підвищить ціну наших власних операцій безпеки на континенті. Це поставило б найближчих союзників і торгових партнерів Америки на один кордон ближче до автократичного хулігана. І за півсвіту, це скаже іншим хуліганам, як-от Комуністичній партії Китаю, що беззаконне завоювання їхніх сусідів не просто можливе. Це дозволено", - наголосив він.
"Якщо Америка та наші союзники не захочуть зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти, поки не стало надто пізно, незабаром ми зіткнемося з дорогими та масштабними наслідками," – сказав Макконнелл.
В американському Сенаті існує двопартійна підтримка України. Як раніше писав Голос Америки, 19 травня, 86 голосами "за" і 11 "проти" було підтримано законопроект, що передбачає виділення додаткової допомоги для України обсягом 40 млрд дол.
"Допомога 40 млрд дол Україні для того, щоб перемогти Росію - одне із найрозумніших, найекономічніших наших рішень", - заявив тоді сенатор-республіканець Мітт Ромні.
40 млрд дол дозволять надати "більше артилерії, протитанкової зброї та іншого обладнання, а також економічну та гуманітарну допомогу Україні", - вказав сенатор-демократ Боб Менендес.
"Важливо підтримати народ України в ході російського непровокованого, варварського вторгнення", - написав у Twitter сенатор-демократ Джефф Мерклі, який також голосував за законопроект.
Усі 11 голосів "проти" були від представників Республіканської партії, серед яких - сенатор Ренд Пол, який раніше вимагав створення нової посади інспектора для відслідковування коштів наданих за програмою, що дещо сповільнило процес ухвалення законопроекту про допомогу України в Сенаті.
У рамках цього закону до України надходить перший транш оборонної допомоги вартістю 700 млн дол.
Як раніше писав Голос Америки, цей транш містить 4 високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS, боєприпаси до них, більше 1400 протиповітряних систем "Стінгер", більше 6500 протитанкових систем "Джавелін", більше 20 000 інших систем проти броньованої техніки, більше 700 дронів Switchblade, 121 дрон Phoenix, 108 гаубиць 155-мм та боєприпаси, 90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць, 15 тактичних машин порятунку, 20 гелікоптерів Мі-17, сотні броньованих колісних високомобільних машин, 200 броньованих машин піхоти М113, більше 7000 рушниць і боєприпаси до них, 75 000 наборів захисту та шоломи, системи лазерного наведення ракет, БПЛА Puma, безпілотні човни для захисту узбережжя, радари, вибухівка, системи зв'язку та прилади нічного бачення, захисне обладнання та екіпірування, медичні поставки та системи глушіння сигналів, тощо.
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