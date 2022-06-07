Світовий банк погіршив прогнози для економіки світу на тлі війни в Україні

Президент Світового банку Девід Малпасс назвав війну в Україні, локдауни в Китаї та перебої в каналах поставок серед причин, з яких "багатьом країнам буде важко уникнути рецесії".

"Ринки перебувають в очікуванні, отже необхідно терміново заохочувати виробництво та уникати торговельних обмежень. Зміни в фіскальній, монетарній, кліматичній та борговій політиці необхідні для протидії неправильному розподілу капіталу та нерівності", - додав він.

Світовий банк прогнозує - зростання світової економіки уповільниться з 5,7% в 2021 році до 2,9% в 2022 році, що значно повільніше ніж 4,1%, як очікувалося в січні.

Економісти Світового банку прогнозують падіння української економіки на 45% в 2022 році. Війна спустошила українську економіку, а економічна діяльність в деяких областях стала неможливою, заявили в установі.

Економіка РФ зазнає впливу санкцій, вказують аналітики, і прогнозують падіння російського ВВП майже на 9% в 2022. Цього року в регіоні Європи та Центральної Азії очікується скорочення економіки ще чотирьох інших країн – Білорусі, Киргизької Республіки, Молдови та Таджикистану – тоді як більшість інших, за прогнозами, відчують різке уповільнення зростання.

"Найбільші наслідки війни, ймовірно, стануть відчутні через збільшення цін на сировину та слабкий зовнішній попит з єврозони", - йдеться у звіті.