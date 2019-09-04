МВФ: обсяг захованих в офшорах коштів дорівнює 8% світового ВВП

Якщо зменшити корупцію в світі на третину, уряди отримають 1 трильйон доларів. Такою оцінкою поділився в.о. голови МВФ Девід Ліптон в статті присвяченій темному боку світової економіки. 7 трильйонів доларів приватних статків, що дорівнює 8 відсотків світового ВВП, заховано в офшорах, і велика частина цих коштів - надходження від злочинної діяльності, пише Ліптон.

Корупція шкодить економічному розвиткові, наголошує посадовець. Він відзначає, що серед країн з низьким доходом, частина бюджету, що йде на освіту та охорону здоров'я – на третину менше там, де більше корупція. Відповідно, ефективність державних соціальних витрат в таких країнах зменшується.

Новими викликами для правоохоронців та урядів в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму стали зловживання в сфері криптовалют, цифрових фінансових технологій та кіберзлочинність. Ліптон наводить приклад так званої "темної мережі", де відбувається торгівля вкраденими документами посвідчення особи, зброєю та наркотиками.

В МВФ наголосили, що ефективним методом боротьби проти відмивання коштів та фінансування тероризму є неухильне впровадження відповідної економічної політики та дотримання верховенства права і закликали країни до постійної та копіткої роботи з покращення управління економікою.

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