Актуально
Посол Швейцарії у США: Війна в Україні є викликом міжнародному праву
"Я думав про хештег «Навіть Швейцарія", — напівжартома сказав посол Швейцарії у США Жак Піттелу (Jacques Pitteloud - англ.), зазначивши, що президент США Джо Байден вжив таку фразу у зверненні про стан держави, підкреслюючи міжнародну реакцію на вторгнення Росії в Україну.
28 лютого Федеральна рада Швейцарії оголосила, що Швейцарія приєднується до списку країн, включно із ЄС і США, у питанні запровадження економічних санкцій проти Росії. Рішення Швейцарії привернуло увагу всього світу.
"Кожного разу, коли ЄС або США ухвалюють рішення про санкції, вони звертаються до своїх друзів і союзників і просять їх приєднатись. Іноді ми кажемо ні, іноді ми кажемо «так»", - сказав посол Швейцарії у Вашингтоні. "Цього разу ми сказали «так»".
Швейцарія залишається нейтральною
Тим не менш, "Швейцарія залишається нейтральною і залишиться нейтральною в осяжному майбутньому", — підкреслив Піттелу, всупереч заголовкам світових ЗМІ, які зустріли заяву уряду Швейцарії вигуками про те, що "Швейцарія відмовляється від нейтралітету".
"Ми все ще нейтральні. Водночас ми робимо додатковий акцент на чомусь іншому, дуже важливому для таких малих країн, як Швейцарія, - на повазі до міжнародного права", - пояснив Піттелу. - "Міжнародне право може бути не таким важливим для великих країн, але для малих країн це питання виживання".
Він назвав наголос його країни на міжнародному праві "ще однією опорою" зовнішньої політики Швейцарії.
"Ми наполягаємо на міжнародному праві, бо знаємо, що для нас це питання виживання; тому в момент, коли ми стали свідками такого значного порушення міжнародного права, агресії, якої ми не бачили в Європі з часів Другої світової війни, швейцарський уряд вирішив піти далі в плані ухвалення санкцій", – сказав Піттелу.
Вторгнення Росії в Україну є "прямою атакою на все, що нам дороге" і становить загрозу для країн, що знаходяться далеко від України, сказав посол. "Це також важливо для нашої власної безпеки".
Довготривала позиція нейтралітету Швейцарії означала, що ця країна часто ігнорувала конфлікти та суперечки у "великому світі назовні", як каже Піттелу. Інколи країна підтримувала санкції, не беручи безпосередньої участі, переконавшись, що дія санкцій не ослаблюється завдяки швейцарській фінансовій системі, сказав він.
"Кожного разу була свобода дії щодо політичної інтерпретації з точки зору того, як далеко ми хочемо зайти або наскільки обмежуваними ми хочемо бути в інтерпретації нашого нейтралітету", – сказав Піттелу.
У цьому ж випадку, пояснив він, Швейцарія прийняла дуже сувору інтерпретацію, яка передбачає, що нейтральна країна не братиме участі у військовому конфлікті, якщо вона сама не буде атакувана, і не сприятиме доставці зброї сторонам, які беруть участь у конфлікті.
Швейцарські санкції тепер повністю відповідають заходам ЄС
У середу Швейцарія оголосила про нові санкції проти понад 200 російських фізичних та юридичних осіб, які повністю відповідають обмеженням, запровадженим Європейським Союзом, до якого не входить Швейцарія.
Піттелу вважає, що дебати щодо членства в ЄС можуть тривати в його країні ще кілька десятиліть. "Зрештою, вирішувати людям. У Швейцарії ми все вирішуємо голосуванням", - зазначив він, підкресливши демократичність системи своєї країни.
Відповідаючи на запитання про повідомлення ЗМІ, що буцімто співмешканка президента Росії Володимира Путіна та їхні діти "ховаються в швейцарському шале", Піттелу відповів, що багаті та могутні люди світу часто приїжджають до Швейцарії на лікування.
"Це траплялося в минулому, це могло статися з багатьма людьми, ми дуже стримано ставимося до цього, тому що немає причин коментувати", - сказав він.
"Особисто я не маю жодної інформації, яка би вказувала на те, що члени родини російського президента чи, скажімо, близькі друзі перебувають у Швейцарії, тим більше із швейцарським паспортом, як стверджувалося в одній зі статей".
Швейцарія, альпійська держава в центрі Європи, прагнучи уникати міжнародних конфліктів, увійшла до Організації Об’єднаних Націй лише в 2002 році. Двадцять років потому країна подала заявку на отримання непостійного місця в Раді Безпеки ООН на 2023-2024 роки.
"Питання вступу до Ради Безпеки ООН викликало дуже гостру дискусію в Швейцарії", – сказав Піттелу. - "Бо перебування у Раді Безпеки, означає, що ви повинні висловлювати позицію щодо ще більшої кількості питань, ніж перебуваючи лише в Генеральній Асамблеї".
Але він сказав, що ця заявка підтримана як урядом, так і парламентом Швейцарії і розглядається у столиці країни як "надзвичайна можливість ще раз підкреслити багатосторонність, повагу до міжнародного права, повагу до процедур, закріплених в системі ООН. Ми думаємо, що можемо бути додатковим голосом, який наполягатиме на важливості міжнародних цінностей".
Всі новини дня
Німеччина переміщує до Словаччини ЗРК Patriot - та хотіла належної заміни С-300, які могла би передати Україні
Німеччина переміщує до Словаччини сили ППО та ЗРК Patriot. Про це заявило Міністерство оборони Німеччини.
Представництво Німеччини у НАТО назвало переміщення сил та озброєнь до Словаччини посиленням східного флангу НАТО. Як відзначає повідомлення, ЗРК Patriot у Словаччині покликані "служити стримуванням потенційних опонентів".
За повідомленнями ЗМІ, напередодні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова передати Україні власні системи протиповітряної оборони С-300 радянського виробництва у разі, якщо отримає "належну заміну".
"Якщо буде ситуація за якої ми отримаємо належну заміну - або матимемо належні озброєння протягом певного терміну - тоді ми будемо готові до обговорень", - заявляв Ярослав Надь.
Між тим міністр закордонних справ Росії Лавров, як повідомляє видання "Лента", заявив, що передача С-300 Україні іншими країнами буде вважатись Москвою незаконною, оскільки вона заборонена відповідними угодами. Москва, заявив Лавров, не дозволить "матеріалізуватися" таким ризикам.
Як повідомляє "Радіо Свобода", Лавров також заявляв що Росія вважатиме вантажі із західними озброєннями для України "законними" для ураження цілями.
У статті використано матеріали The Washington Post, "Лента", "Радіо Свобода".
Підтримка Росії матиме наслідки. У Білому Домі розповіли, про що Байден говорив із Сі Цзіньпіном
За повідомленням Білого Дому, під час розмови президента США Джо Байдена із китайським лідером йшлося про «неспровоковане вторгнення Росії в Україну».
Президент США виклав погляди Сполучених Штатів та союзників та розповів про «зусилля, щоб запобігти вторгненню, а потім відповісти на нього, в тому числі шляхом покладання витрат на Росію».
Американський президент, повідомляє Білий дім, описав наслідки, яких зазнає Китай у разі якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України. Байден підкреслив свою відданість дипломатичному врегулюванню кризи. Лідери погодилися щодо необхідності продовжувати діалог.
Під час телефонної розмови із журналістами представники Ради нацбезпеки розповіли, що у ході розмови Байден чітко розповів китайському лідерові про наслідки надання матеріальної підтримки Росії. Водночас у Білому домі але не стали роз’яснювати, якими саме вони можуть бути.
Також повідомляється, що Байден висловив занепокоєння щодо поширення Росією дезінформації про біологічну зброю в Україні як приводу для операції під чужим прапором, та занепокоєння щодо повторення та розповсюдження цієї дезінформації.
За інформацією Міністерства закордонних справ Китаю, президент країни Сі Цзіньпін сказав американському президенту, що обидві країни мають взяти на себе відповідальність щодо забезпечення миру, та розповів, що «Китай висунув ініціативу з шести пунктів щодо гуманітарної ситуації в Україні та готовий надавати подальшу гуманітарну допомогу Україні та іншим постраждалим країнам».
Сі висловився проти масштабних санкцій та сказав, що США та НАТО «також мають вести діалог з Росією, щоб вирішити суть кризи в Україні та послабити безпекові занепокоєння і Росії, і України».
Ця зустріч відбулася на тлі повідомлень про можливу допомогу Китаю Росії у війні проти України, втім, Пекін та Москва відкидають інформацію про те, що Москва звернулася із таким проханням до Пекіну.
"Робимо все, щоб наблизити перемогу", - українські лікарі про роботу під обстрілами
"4-річний хлопчик повертався додому зі своїм батьком, коли почався ворожий обстріл одного з районів Києва. Російський снаряд влучив на подвір‘я, син і батько отримали осколкові поранення", - про дитину із важкою мінно-вибуховою раною поперекової ділянки повідомляє найбільша в Україні дитяча лікарня "Охматдит".
Як днями повідомив президент України Володимир Зеленський, від початку повномасштабної російської війни в Україні понад 2000 мирних жителів, серед них – 109 дітей. Ціллю російських атак стають цивільні об’єкти, де від повітряних атак ховаються люди, а також медичні установи.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Хоча у Кремлі називають "абсурдними" звинувачення у цілеспрямованих ударах по цивільних, від початку російської війни в Україні ВООЗ задокументувала принаймні 44 атаки та обстріли медичних закладів. У Маріуполі росіяни захопили Обласну лікарню інтенсивного лікування, а медиків взяли у заручники.
"У будь-якому конфлікті атаки на заклади охорони здоров'я - це порушення міжнародного гуманітарного права", - підкреслив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Зокрема, під ударом не вперше опиняється головна дитяча лікарня України "Охматдит", "Голосу Америки" розповідає лікарка-невролог Галина Федушка.
«Між п'ятою й шостою годиною ми почули вибухи, це було близько трьох вибухів недалеко від лікарні, тому було чутно всьому медперсоналу і пацієнтам, - згадує лікарка. - Тряслись шибки, двері на нашому сховищі. Наш кабінет відділення неврології відділення був зруйнований. Зараз він в неробочому стані, оскільки був обвал стелі. Але ми продовжуємо надавати допомогу, консультувати, госпіталізувати в інших приміщеннях, в інших корпусах лікарні».
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Іноді лікарі кажуть, що змушені брати у руки зброю, аби захистити пацієнтів. "Цієї ночі було дуже гаряче. У лікарні залишились дуже тяжкі діти, кисневезалежні... Стоїмо до останнього!!!" - таке повідомлення в Instagram написав дитячий хірург "Охматдиту" Віталій Демидов.
Він опублікував фотографію з новонародженою дитиною у руках і зброєю для самозахисту на плечі: у ту ніч він чергував у палаті, адже дитину не можна було відключати від кисню й медикаментів і переносити до бомбосховища, де, як розповіла Федушка, зараз ночують лікарі й пацієнти "Охматдиту".
Відповідно до закону України Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, "військовий медичний персонал може мати легку особисту зброю для самооборони та захисту поранених і хворих".
Положення, що дозволяє медикам використовувати зброю для самозахисту, а також для захисту хворих і поранених, існує і в Женевській конвенції щодо захисту прав людини.
В надскладних умовах лікарі працюють Маріуполя, Сум, Чернігова, Харкова та інших міст, які атакувала російська армія.
«Ми тримаємося і намагаємося також якісно виконувати свою роботу, коли працюємо в операційній та чутно вибухи, зберігаємо спокій, і молимося. Працюємо швидко, і без паніки, відкинувши всі думки про те, що відбувається!.. Круто спостерігати які у нас єдність і гуртування!» - пише в Instagram Іван Фурсов, хірург Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева у Харкові.
Лікарі вже не відчувають страху, натомість усвідомлюють ризики і готові до всього, в інтерв'ю "Голосу Америки" каже лікарка-інтерн Уляна Кащій, яка зараз чергує у державній лікарні у Києві.
«Абсолютно кожен, хто працює лікарні, знає, на що він пішов, тому що ці обстріли були вже в багатьох містах, і дуже сильні. І всі знають, розуміють на що вони йдуть, коли ідуть в лікарню, бо знають, що лікарня може стати мішенню», - каже вона.
При цьому чимало медиків працюють по кілька діб поспіль або живуть просто в лікарнях, "Голосу Америки" розповідає лікарка-інтерн Анастасія Моісєєнко, яка працює в одній з київських приватних клінік, що зараз функціонує як воєнний шпиталь.
«В перший день початку війни я спочатку не змогла дістатись до місця роботи, а потім зранку я поїхала і добиралась три години. І тому я вирішила пожити в лікарні. Тут нас є і сховище і тут є люди, які зможуть надати допомогу. Тому я тут серед друзів працюю вдень і вночі».
Перебоїв із постачанням ліків та їжі деякі медзаклади не відчувають завдяки зусиллям волонтерів та приватних організацій.
«Постачання в лікарні налагоджено дуже добре і медикаментів, і їжі. І заклади, і волонтери надавали лікарням їжу, якісь продукти в лікарню, щоб лікарня могла готувати», - каже Кащій.
Моісєєнко додає: «Навіть пацієнти приходять і пропонують якусь їжу чи препарати. Іноді це організація, іноді домовленість з аптекою. У нас працює «швидка», і каретами «швидкої» привозиться гуманітарка. У нас є працює польова кухня, і у мікрохильовках всі навчились собі готувати сніданки і вечерю. Я б хотіла дуже подякувати звичайним людям, які просто приходять із кульочками з ліками».
Чимало гуманітарної допомоги до шпиталів надходить з-за кордону. Лікарка з Києва Іванка Небор, яка проводить дослідження в університетській клініці в Огайо, розповідає, що зараз медпрепарати до України надсилають як різноманітні громадські організації, як-то Razom for Ukraine, так і численні лікарні у США та Європі.
«Насправді, справді дуже багато є лікарів, які самі контактують і кажуть: я можу піти до свого госпіталя і попросити допомогу. Це не просто шприци і рукавички, там дуже велика кількість медикаментів, це wound vac, я знаю, що моя клініка відправила wound vac, які допомагають ранам швидше заживати. І загалом я думаю, що якщо це буде продовжуватись, тривати ще декілька місяців, і судячи з усього, це буде, то Україна буде мати дуже багато сучасної медичної допомоги у всіх лікарнях», - каже вона для "Голосу Америки".
Шість років тому Небор заснувала громадську організацію INgenius, в команді якої зараз 35 лікарів. «Ми зараз максимально намагаємося перекладати готувати різні корисні публікації різні протоколи лікування, надання першої медичної допомоги. Також ми записуємо наші нові вебінари відео про знову таки про насущні проблеми: першу медичну допомогу, про збір аптечки в домашніх умовах».
Крім того, в INgenius створили базу з даними лікарів, які готові безкоштовно проводити онлайн-консультації. «В нас вже більше шестисот контактів лікарів по самим різним спеціальностям, які готові і погоджуються консультувати онлайн, - каже Небор. - Там також є мої контакти як ЛОРа, і люди, в яких немає можливості зараз сходити на прийом, їм не потрібно інтернеті шукати ці контакти. Вони є в нас у цій базі всі лікарі дали згоду на те, що вони готові давати ці онлайн-консультації. Посилання на цю базу можна знайти в нашій сторінці в Instagram, в нашому сайті, на нашій сторінці у Facebook».
Постійні новини про людські жертви й руйнування, безумовно, накладають відбиток на стані пацієнтів і самих лікарів. «З пацієнтами працюють психологи, у нас є соціальні працівники. Тому що часто під час виклику діагностують посттравматичний стресовий розлад у пацієнтів, інколи з працівниками потрібні заняття психологу повести, - каже Федушка. - Але медперсонал продовжує надавати допомогу, ми всі в строю, налаштовані на максимальну роботу».
Але попри втому й виснаження, медики відзначають, що відчувають неймовірну єдність. «Насправді, я ніколи не думала що, ми настільки організуємось з колегами, бо ми і так як велика сім'я. Але коли спілкуєшся вже який день, розумієш, що це твої люди, будь-хто може допомогти», - каже Анастасія Моісєєнко.
Водночас, після таких атак, як авіаудар Росії по пологовому будинку у Маріуполі, внаслідок якої, зокрема, загинула вагітна жінка та її ненароджена дитина, лікарі кажуть: виконуватимуть свій обов’язок і надаватимуть допомогу російським військовикам, але не зможуть залишатись безсторонніми.
«Наразі говорити, що медицина поза політикою – це неправильно, після того як в Маріуполі зруйнували лікарню, в якій я працювала, де працювала моя сестра, взяли в полон медиків і не випускають їх. Або після того як обстріляли пологові будинки, обстріляли найбільший дитячий центр у Києві, - розповідає Уляна Кащій. - Звичайно, ми завжди говоримо словосполучення «після перемоги», «коли ми переможемо» і так далі. Ніколи я не чула «якщо». Тому що іншого варіанту ми не уявляємо».
«Медики всі дуже цілеспрямовані, дуже впевнені, - каже Кащій. - Тобто тому що вони працюють і під час тривог, і під час обстрілів, тому що пацієнти є і нікуди не діваються, деяких просто не можна спустити у сховище, то вони дуже самовіддані. Й не можна бути самовідданими настільки, якщо ти не віриш у свою перемогу».
«Медики вірять в перемогу, - розповідає й Галина Федушка. - Ми переможемо однозначно, ми чекаємо щодня на перемогу і все будемо робити для того, щоб її наблизити. Настрій у нас патріотичний, тримаємося. Дякуємо нашій армії, нашим захисникам, нашому керівництву, нашому президенту, які роблять все заради нашої безпеки, а ми будемо робити все заради наших дітей».
«Я думаю, що медики – вони як армія, адже медицина й армія завжди йдуть поряд, - каже Небор. - Коли ти дивишся на роботу цих людей, коли ти дивишся на те, з як вони з якою віддачею вони це все роблять - як солдатів, як воєнних, тебе це надихає, мотивує, це породжує сили і віру в те, що ми на 100% переможемо, що ми зможемо перемогти Росію».
«Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї», - заява країн-членів ООН
18 березня Рада Безпеки вдруге з моменту с початку російського вторгнення зібралася за ініціативою Росії, аби обговорити ситуацію щодо нібито наявності в Україні біолабораторій, де буцімто здійснювалась "військово-біологічна програма" під наглядом Міноборони США.
Перед засіданням низка країн – США, Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія та Великобританія - вийшла зі спільною заявою, в якій назвали дії Росії черговою спробою використати Раду Безпеки ООН для відмивання та поширення своєї дезінформації, а також для того, щоб «виправдати свою неспровоковану та брутальну атаку на Україну».
У заяві зазначається, що засідання та "ця брехня" ініційовані Росією з метою зняти з неї відповідальність за війну, а також гуманітарну катастрофу, яку вона спричинила.
«Як ви всі знаєте – і ми повинні нагадати суспільству – саме Москва тривалий час підтримує програму біологічної зброї в порушення міжнародного права, а не Україна. Саме Москва має добре задокументовану історію застосування хімічної зброї, а не Україна. І саме Москва розпочала цю безглузду війну», - підкреслює заява.
Першим на засіданні виступив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Він повторив звинувачення на адресу України та США щодо наявності біо-лабораторій, які вже лунали на засіданні РадБезу 11 березня.
Тим часом, Ідзумі Накаміцу - заступниця Генерального секретаря ООН з питань роззброєння знову заявила, що Організації Об'єднаних Націй невідомо про жодну програму з розробки біологічної зброї в Україні.
Окрім того, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що українських лабораторій біологічної зброї немає ані біля кордону з Росією, ані в якомусь іншому місці.
За її словами, саме Росія є агресором. «Саме російські оперативники отруїли нервово-паралітичними речовинами Олексія Навального, Сергія та Юлію Скрипалів. Саме Росія продовжує підтримувати режим Асада в Сирії і захищати його від відповідальності, коли ООН і Організація із заборони хімічної зброї підтвердили, що Асад неодноразово використовував хімічну зброю протягом останніх кількох років. Не забуваймо, чому ми насправді тут сьогодні: тому що Росія знала, що її цинічний крок щодо ухвалення виправдувальної резолюції провалився. Ця зустріч є результатом їхньої ізоляції в цій Раді та на світовій арені», - додала вона.
По завершенні зустрічі постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що учасники зустрічі "відмовляються визнати очевидне" (in denial- англ.) Російський дипломат заявив, що Росія представила "факти а не лише пропаганду".
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum