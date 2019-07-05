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Росіян звинувачують у просуванні сина Каддафі на виборах в Лівії - Bloomberg

Тріполі

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Двох росіян заарештовано в Лівії за спроби впливу на вибори, повідомляє Bloomberg з посиланням на документ правоохоронних органів країни, автентичність якого також підтвердили два лівійські посадовці.

В документі стверджується, що росіяни намагались "організувати зустріч" з Саїфом аль-Ісламом аль-Каддафі, сином втікача колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі. Один з лівійських посадовців заявив виданню, що росіяни двічі зустрічались з Саїфом аль-Ісламом після їх прибуття до Лівії в березні. Вони також зізнались, що намагались вплинути на вибори в Мадагаскарі.

Саїф аль-Іслам є можливим кандидатом на виборах в країні. Він перебуває в пошуку на запит Гаазького Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності та придушення демонстрації проти правління його батька.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що країна не отримувала повідомлень від Лівії стосовно цього питання.

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