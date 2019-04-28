"Це може статися будь-де". Історія родини, що пережила стрілянину в синагозі в Каліфорнії

Ізраїль Дахан і троє з його п'яти дітей перебували на суботній службі в синагозі міста Паувей в Каліфорнії в той час, коли там сталася стрілянина, повідомляє агентство Reuters.

В результаті цієї стрілянини в останній день свята Песах одна людина загинула, трої були поранені. Серед поранених - 8-річна донька Дахана, Ноя, а також його свояк.

Виступаючи на ізраїльскому радіо у неділю, Ізраїль Дахан заявив, що його родина вже стикалася з насильством. Вони жили в місті Сдерот в Ізраїлі на кордоні з Сектором Газа.

"Ми приїхали від одного вогню до іншого", - каже він. "Ми залишили Сдерот через обстріли. Мій будинок кілька разів страждав від обстрілів. Через обстріли також постраждали будинки моєї матері та тещі. Я кілька разів був поранений. Ми хотіли поїхати далеко звідти".

"Я почав кричати, щоб люди вибігали", - згадує перші моменти стрілянини чоловік. "Слава Богу, його гвинтівку заклинило".

Дахан каже, його родина мешкає в місті Паувей протягом останніх трьох років, і що це був не перший раз, коли вони стали жертвами злочинів на ґрунті ненависті. У 2015-му році, коли вони жили у місті Міра Меса, що за 16 кілометрів від Паувея, під час свята Песах на їхньому будинку та авто хтось намалював свастики. "Але це життя", - каже він.

Відповідаючи на запитання про те, чи жалкує він, що вони переїхали з Ізраїлю, Дахан каже: "Ні. Ми любимо Америку. Це може статися будь-де - в будь-якому торгівельному центрі, в будь-якій лікарні, під час будь-якого сімейного збору і в будь-якому місці. Ми сильні. Ми народилися, щоб бути сильними".

Поліція затримала і допитує чоловіка, який відкрив стрілянину в синагозі. Місцева влада повідомила, що підозрюваний - 19-річний місцевий житель. В результаті стрілянини одна людина загинула, троє поранені.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття всім постраждалим та їхнім близьким.

«Бережи вас усіх Господь. Підозрюваний затриманий. Правоохоронні органи відмінно попрацювали. Спасибі вам», – йдеться в Twitter президента США.

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