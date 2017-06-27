Сирійські війська готуються провести нову хімічну атаку?

Сполучені Штати повідомили про виявлення «імовірної підготовки» сирійських урядових сил до проведення чергової хімічної атаки, подібної до тієї, яку проведено у квітні в північному районі країни. Та атака спонукала США до повітряного удару по об’єктах сирійських ВПС.

У понеділок ввечері прес-секретар Білого дому Шон Спайсер попередив президента Сирії Башара аль-Асада, що коли урядові сили вдадуться до ще однієї хімічної атаки, тоді «він і його збройні сили дорого за це заплатять».

Не подано конкретної інформації і не представлено доказів про ймовірну підготовку до хімічної ататки.

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі написала у «Твіттері», що вину за будь-яку додаткову атаку проти цивільних сирійців нестиме аль-Асад, а також Росія та Іран, які підтримують його у діях проти свого народу.

Росія та Іран – головні країни, які підтримують аль-Асада. Вони надають йому військову підтримку в складній боротьбі проти як повстанців, так і «Ісламської держави».

Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив репортерам у вівторок, що погрози на адресу сирійського керівництва «неприйнятні» та що в нього немає будь-якої інформації про загрозу хімічної атаки.

У результаті атаки 4 квітня на контрольоване опозиційними силами місто Хан Шейхун загинуло понад 80 людей. Аналізи, проведені французькою урядовою лабораторією, виявили, що було застосовано газ зарин разом із ще одним хімікатом (hexamine), та що цей самий виробничий процес використано для хімічної атаки у 2013 році, у відповідальності за яку звинувачується сирійський уряд.

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