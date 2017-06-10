Бійці Сирійських демократичних сил у районі на північ від Ракки

Підтримувані Сполученими Штатами сирійські збройні формування наступають на контрольоване бойовиками «Ісламської держави» місто Ракка. Про це повідомили представники збройних формувань і спостерігачі.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, Сирійські демократичні сили (СДС), до складу яких входять курдські і арабські підрозділи, підтримувані очоленою США коаліцією, розпочали наступ на Ракку після кількамісячної операції з метою ізолювати місто.

За підрахунками коаліційних сил, Ракку, яку бойовики «Ісламської держави» захопили від сирійських повстанців у 2014 році в ході блискавичного наступу в Сирії та Іраку, захищає від трьох до чотирьох тисяч ісламістів.

Ракка – центр військового керівництва «Ісламської держави» та її бюрократії, де плануються терористичні атаки в різних країнах світу.

Сирійські демократичні сили повідомили у п’ятницю, що вони захопили район аль-Мішлаб, висунуту на схід частину міста, і аль-Сабагія, західні окраїни ісламістської «столиці.

Тепер, за повідомленням повстанців і організації Syrian Observatory for Human Rights, Сирійські демократичні сили наступають на район аль-Романія у північно-західному районі Ракки. Раніше ісламісти відбили наступ на військову базу на північ від міста.

Не зважаючи на наступ повстанців, бойовики «Ісламської держави» все ще контролюють довгу смугу території в Сирії уздовж долини Євфрату і чималі райони пустелі, незважаючи на значні втрати на користь Сирійських демократичних сил, сирійської урядової армії і повстанських угруповань.

На захід від Ракки підрозділи сирійської урядової армії та її союзники ввійшли на контрольовану ісламістами територію і досягли ліній СДС неподалік міста Табка, що за сорок кілометрів від міста.

Тимчасом сирійський уряд схарактеризував боротьбу Сирійських демократичних сил проти «Ісламської держави» як легітимну і заявив, що його військові пріоритети стосуються районів далі на схід, що могло б вказувати, що поки що він не планує протистояння з ними.

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