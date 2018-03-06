У Сирії розбився російський літак Ан-26, загинули 32 людини

У Сирії у вівторок під час посадки на авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак. Загинули 26 пасажирів і 6 членів екіпажу, повідомили в Міністерстві оборони Росії.



У відомстві стверджують, що літак не був збитий, і що причиною загибелі військово-транспортного Ан-26 могла стати технічна несправність, передає «Інтерфакс».



Міноборони поки що не називає імена і звання загиблих.



На початку лютого в провінції Ідліб був збитий російський штурмовик Су-25. Пілот Роман Філіпов катапультувався, але згодом він загинув у збройній сутичці.



