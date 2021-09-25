В ООН озвучили число загиблих у Сирії за 10 років війни

За 10 років війни у Сирії загинуло 350 209 осіб. 26 727 з них - жінки і 27 126 - діти. Про це заявила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє сайт ООН. При цьому Бачелет наголосила, що чимало загиблих лишаються неврахованими.

Бачелет наголосила на тому, що втрати людських життів мають підштовхнути міжнародну спільноту до дій.

"На повсякденному житті сирійців сьогодні лежить відбиток неймовірних страждань", - заява Верховна комісарка. - "Вони пережили десятирічний конфлікт, а зараз їм доводиться долати економічну кризу, яка лише поглиблюється, та пандемію COVID-19".

Спеціальний посланець ООН щодо Сирії Гейр Педерсен наприкінці серпня повідомив про ескалацію у деяких частинах країни. Педерсен відзначив, що "конфлікт у Сирії далекий від завершення" і існує необхідність у реальному політичному процесі та посиленні міжнародної співпраці.

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