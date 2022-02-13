США, Японія та Південна Корея обговорили ситуацію в Україні та Північній Кореї   

Головні дипломати США, Японії та Південної Кореї зустрілися на Гаваях у суботу, щоб обговорити безпекову ситуацію в Україні та в Північній Кореї.

Після зустрічі Держсекретар Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Японії Хаяші Йосімаса та глава МЗС Південної Кореї Чон Ей-йон оприлюднили спільну заяву, де йдеться про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Підкреслюючи важливість тристороннього співробітництва у дедалі складнішому світі, Держсекретар і міністри закордонних справ взяли на себе зобов’язання розширити співробітництво за низкою пріоритетів у регіональній та глобальній безпеці та економіці», – йдеться у спільній заяві дипломатів.

Серед таких пріоритетів - присутність понад сотні тисяч російських військових вздовж кордону України. Дипломати США, Японії та Південної Кореї висловили “спільну непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, вони також зобов’язались “тісно співпрацювати, щоб стримувати подальшу ескалацію Росії”.

Інше нагальне питання їхнього обговорення - Північна Корея та її ядерна програма. Дипломати засудили нещодавній запуск Пхеньяном балістичних ракет і висловили “глибоку стурбованість дестабілізуючим характером цих дій”.

Сторони заявили, що вони “віддані тісній тристоронній співпраці для досягнення повної денуклеаризації та тривалого миру на Корейському півострові».