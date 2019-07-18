Голова МЗС Угорщини: будемо раді, якщо український лідер приїде агітувати українську меншину в Угорщині

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не розуміє реакцію Києва на візити угорських посадовців на Закарпаття, і вважає такі речі природніми. Про це він сказав у екслюзивному інтерв’ю Голосу Америки, повну версію якого можна прочитати тут.

“Відверто, я не розумію такої реакції української політичної еліти. Знаєте, якщо будь-який лідер сусідньої країни приїде в Угорщину, щоб зустрітись із своєю меншиною на нашій території, ми будемо раді. Жодних нарікань. Якщо український лідер приїде в Угорщину і зустрінеться з українською меншиною протягом передвиборчої кампанії і буде підтримувати кандидатів у депутати, ми не будемо мати з цим проблем теж. Ми вважаємо це природнім. Серби не мають жодних проблем з тим, що я відвідую Сербію протягом передвиборчої кампанії і бачусь там з угорською спільнотою. Жодних проблем. Румунія не має жодних проблем, Словаччина не має проблем”.

На запитання, що такі дії порушують українське законодавство, і чи визнає міністр той факт, що Угорщина бере участь в українській передвиборчій кампанії, Петер Сійярто відповів:

“По-перше, мене запросили приїхати. Мене запросив член вашого парламенту, і ви маєте це поважати. Незважаючи на те, що він угорець — він є депутатом, і він мене запросив. Чому б я мав не приїхати? Україна ж хоче зближення з ЄС, правильно? Гляньте на передвиборчі кампанії в ЄС. Гляньте, скільки країн запрошують іноземних політиків приїхати. Навіть в Угорщині на наших мітингах ми маємо іноземних гостей з Європейської народної партії. Соціалісти мають гостей зі своєї політичної групи. Нещодавно прем’єр-міністр Румунії теж приїхав і взяв участь у мітингу соціалістичної партії. Ми не маємо з цим проблем, чому б ми їх мали?”

Водночас, міністр заявив, що з боку української сторони не було жодних офіційних пропозицій спочатку відвідати Київ, а після цього разом з українськими колегами відвідати Закарпаття.

“Не було ніякого запрошення, це брехня. Наш посол бачився із в.о. голови МЗС за день до мого візиту. На цій зустрічі ваш в.о міністра згадав, що я мав би приїхати до Києва, і тоді він би поїхав зі мною на Закарпаття. Але якщо я не отримував жодних запрошень, як я мав приїхати? Я був би дуже радий прийняти вашого нового міністра закордонних справ, бо знаєте, для мене має значення майбутнє, а не минуле. І якщо ви застрягаєте в минулому і складаєте списки болісних речей, це не допомагає майбутньому”, — заявив Петер Сійярто.

Нагадаємо, за тиждень до виборів, на Закарпаття відбулось чотири візити топ-посадовців Угорщини — попри серйозні застереження України утриматись від таких поїздок. Серед гостей у тому числі був керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш та глава угорського МЗС Петер Сійярто. Пізніше на брифінгу заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що Петеру Сійярто рекомендували приїхати з візитом до Києва і провести зустріч із новими колегами — і після цього відвідати разом Закарпаття.

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