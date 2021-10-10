Президентка Тайваню: тайванці не зігнуться під тиском КНР

Президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що народ Тайваню не зігнеться під китайським тиском та буде продовжувати свою оборону. Заява пролунала на тлі військових провокацій з боку Китаю, повідомляє Reuters.

“Не має бути абсолютно жодних ілюзій, що тайванський народ зігнеться під тиском. Ми продовжимо зміцнювати нашу національну оборону і демонструвати рішучість до захисту, щоб ніхто не зміг змусити Тайвань піти шляхом, який виклав для нас Китай”, - сказала Цай Інвень. - “Це тому, що шлях, який проклав Китай, не пропонує ані вільного та демократичного способу життя Тайваню, ані суверенітету для наших 23 мільйонів людей”.

Напередодні лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяв, що буде “мирне возз’єднання” Китаю та Тайваню. “Незалежницький сепаратизм Тайваню є найбільшою перешкодою до возз’єднання батьківщини”, - проголосив Сі Цзіньпін.

Раніше у Тайвані неодноразово заявляли, що готуються до можливої військової агресії Пекіна - на тлі тривалої серії провокацій. На початку жовтня повітряний простір Тайваню порушили понад 50 військових літаків Китаю. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що у випадку атаки КНР “сильно постраждає також”.

КНР не визнає уряду Тайваню і заявляє про те, що острів є китайською територією. Натомість Тайвань наполягає на своїй незалежності та суверенітеті.

Дивіться також: ﻿Генсек Єнс Столтенберг: "відносини між НАТО і Москвою зараз на найнижчій позначці після закінчення Холодної війни".