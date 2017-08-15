Угруповання Талібан закликало Трампа вивести з Афганістану всіх американських солдатів

У відкритому листі на адресу президента Трампа афганське угруповання Талібан закликало його до виведення з Афганістану всіх американських військовослужбовців.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, адміністрація Трампа опрацьовує плани регіональної стратегії, яка передбачає надіслання додатково чотири тисячі американських військовослужбовців у рамках сил НАТО. Прохання в цій справі надіслали військові командири в країні.

Цей план зустрівся із скептицизмом у Білому домі, де Трамп і кілька високопоставлених радників піддали критиці багаторічну військову присутність в Афганістані та іноземну допомогу.

«Попередній досвід показав, що надіслання більше військ до Афганістану не принесе результату крім дальшого знищення американських збройних сил і економічної сили», заявив Талібан у листі англійською мовою, переданому засобам масової інформації і адресованому президенту Трампу.

Талібан, який намагається відновити ісламське правління, веде дедалі жорстокішу повстанську війну проти підтримуваного Заходом афганського уряду з часу усунення його від влади в результаті очоленої США військової операції у 2001 році.

У довгій заяві Талібан піддав критиці афганський уряд як «маріонеток», «брехливих корупмованих лідерів» і «мерзенних зрадників», які постачають Вашингтону дуже оптимістичні картини в «рожевих кольорах» про ситуацію в Афганістані.

«Воєнна ситуація в Афганістані значно гірша, ніж ви собі уявляєте!» – сказано у заяві. Автори листа пишуть, що єдина причина, яка унеможливлює повстанцям зайняти важливі міста країни, є побоювання, що це спричинить великі жертви серед цивільного населення.

У заяві також піддано критиці генералів, які, за твердженням Талібану, «приховують дійсні дані про кількість убитих і поранених» солдатів.

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