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Письменниця Тамара Горіха-Зерня під обстрілами дізналась про здобуття Шевченківської премії
Шевченківську премію 2022 року здобула книга “Доця” про початок війни на сході України. Письменниця Тамара Горіха-Зерня з початку російського вторгнення волонтерить у Києві, допомагає забезпечувати їжею та одягом потребуючих столиці у підвалі однієї з місцевих церков. З репортеркою “Голосу Америки” авторка розмовляла зі своєї квартири, коли на вулиці час від часу лунали сирени тривоги.
Голос Америки: Пані Тамаро, Шевченківську премію отримала ваша перша книжка. Що для вас означає ця нагорода?
Тамара Горіха Зерня: Для мене це було насправді дуже приємною несподіванкою. Зараз такий час, є відчуття, що в тебе емоційно всі реакції пригальмовані, зосереджені на одному, але я розумію, наскільки це важливо і для мене як для авторки, і як це важливо для книги.
Це книга про війну, яка описує події, що є дзеркальним відображенням того, що відбувається зараз. Тільки зараз ми бачимо її логічне продовження, другу серію “Доці”Письменниця Тамара Горіха-Зерня
Тому що Шевченківську премію цього року в умовах війни отримала книга про війну, яка описує події, що є дзеркальним відображенням того, що відбувається зараз. Тільки зараз ми бачимо її логічне продовження, ми бачимо другу серію “Доці”, а книга насамперед про те, як це все починалося.
Я багато порівнюю події 2014 року із цьогорічними подіями, і я бачу одну-єдину відмінність: у даний момент у нас скинуті всі маски, Росія врешті виступила під своїм власним обличчям і показала себе такою, якою вона є.
Більше вона не ховається, не претендує на якийсь нейтралітет, не виставляє якихось перед собою ряжених, якісь квазі республіки, не намагається створити видимість громадянського конфлікту в Україні. Нарешті війна названа війною.
ГА: Як ви дізнались про цю премію? В яких умовах плануєте відзначати?
ТГЗ: Я новину зустріла на волонтерському складі, який у нас розташований у підвалі церкви, де ми сортуємо продукти, речі, які люди привозять для більш потребуючих. У робочому одязі, у спортивному костюмі, в рукавичках, між мішками картоплі, які я розкладала на менші порції.
Того дня у мене не було зв'язку з чоловіком з ночі, він був поза зоною. І я дуже сильно хвилювалась, тому що він щоранку виходив на зв'язок. А цього ранку не було контакту, не було дзвінка, я йому пишу, а він не відповідає.
Приїхали до нас люди, які забирали від нас речі на вокзал, де приймали біженців. Я з підвалу тягаю до них мішки з одягом і про себе одночасно молюся, щоб мій чоловік дав про себе знати.
Коли вони забрали і відїхали, в ту ж саму хвилину почалися обстріли, над головою почали вибухати залпи протиповітряної оборони, це збивали ракети, які летіли на Київ. Дуже сильний звук, таке таке враження, що та бідна церква підстрибувала.
І коли це закінчилося, через кілька хвилин передзвонив мій чоловік. Я була така щаслива! І тоді подумала, що я б більше й нічого не хотіла, що я абсолютно щаслива людина!
І тут мені знову дзвонять і кажуть, що підписаний указ президента, що мені присвоєна Шевченківська премія. Оце таке в мене було відчуття. Я була в розгубленості великій. Для однієї людини це напевне забагато за один день.
ГА: Чому для вас важливо, щоб цю книгу прочитали не лише українці, а й читачі закордоном? (Книга “Доця” перекладена англійською, польською та литовською мовами)
ТГЗ: Ця книга - гімн людському духу. Це історія людини, яка переросла себе в надзвичайно тяжких обставинах. Історія людини, яка перемогла, хоча на початку гри, чи війни, у неї були дуже скромні карти. Тим не менше, ця книга описує історію духовного розквіту і укріплення жінки, яка розкриває характер і дух цієї людини, а також тих, хто з нею.
Можна робити багато аналогій, можна говорити, що ця жінка уособлює Україну, але по факту, це історія великої особистої перемоги в ситуації, яка з самого початку була програшною. Для мене це дуже життєстверджуюча історія, переможна і сильна.
Зараз добрий час збирати каміння для письменників, зараз в Україні найбільш сприятлива і благодатна пора.Письменниця Тамара Горіха-Зерня
Я думаю, читачу будь-якої країни було б корисно і цікаво почитати цю історію, знаючи, що вона насправді мала місце. Що дійсно такі люди були. І цей шлях, який проходить людина від пасивного споглядаючого, і по-тихеньку стає творцем, яка починає змінювати події навколо себе, людей і середовище навколо себе. Оцей шлях росту, такого зміцнення можна назвати шляхом становлення громадянина, шляхом становлення свідомої людини. Для мене це шлях переможця.
ГА: То ж після війни буде друга “Доця”?
ТГЗ: Я вже казала раніше, що продовження “Доці не буде”. Але я впевнена, що після цієї війни, після нашої перемоги будуть інші книги, інші історії, які навколо нас народжуються.
Зараз добрий час збирати каміння для письменників, зараз в Україні найбільш сприятлива і благодатна пора для записування вражень, для фіксації, оцей весь калейдоскоп навколо нас, оці всі потрясіння, неймовірні повороти доль, вони будуть покладені в основу не однієї книги, не одного сюжету. Це буде новий виток сучасної української літератури.
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Президент Джо Байден - про нові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності. Наживо мовою оригіналу
Президент США Джо Байден оголошує нові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України. Наживо мовою оригіналу.
Байден висловився про ціну підтримки України для американців
Президент США Джо Байден заявив, що ціна, яку американці зараз сплачують за протидію Росії, буде вищою, якщо Сполучені Штати Америки не діятимуть негайно, щоб протистояти Путіну. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні на зустрічі Національного комітету Демократичної партії.
У ході виступу Байден назвав Путіна "тираном".
За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".
"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна та автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.
"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США,
Раніше у Республіканській партії США заявили, що зростання цін у країні, рекордна інфляція, є наслідками рішень уряду країни, а Байден намагається "перекласти відповідальність".
"Ціни на пальне зростають не через Путіна - відповідальність за це на Байдені", - твітує конгресмен-республіканець Грег Стойбе.
Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент США Джо Байден оголосив заборону на імпорт нафти, газу та вугілля з Росії. Також Палата представників США проголосувала за заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля до Сполучених Штатів.
Допомога Україні у 13,6 млрд доларів схвалена Конгресом, як частина бюджету США у 1,5 трлн - чекає на підпис Байдена
Екстрений пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 13,6 мільярда доларів раніше отримав остаточне схвалення в Конгресі США, як частина загального пакету урядових витрат у 1,5 трильйона доларів. Сенат підтримав це рішення 68-ма голосами, 31 – висловилися проти. Тепер очікується підпис законопроєкту президентом Джо Байденом.
«Ми пообіцяли українському народу, що вони не лишаться самі у своїй боротьбі проти Путіна», – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.
Раніше спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише частиною набагато ширшої допомоги США.
Як повідомляє The New York Times, гроші в екстреному пакеті порівну розподілені між військовою та гуманітарною допомогою. Як відзначає видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі та надання допомоги розвідданими Україні, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України. 2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні. Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.
Законодавці, які висловились проти пакету урядових витрат, який включає і допомогу Україні, відзначили, що виступають за допомогу Україні, але вважають, що під прикриттям гасла допомоги їй через Конгрес проведено недосконалий документ.
"Цей бюджетний законопроект це ганьба: він витрачає більше коштів на спеціальні цілі (earmarks - англ.) болота (критична слівце, який у Республіканській партії використовують для критики буцімто корупції у Демократичній партії США - прим. ГА), ніж на гуманітарну допомогу Україні, у час, коли інфляція б'є рекорди, відповідь Вашингтона полягає у тому, що витратити ще один трильйон доларів, якого у нас немає. Ні, Ні, Ні", - заявив сенатор-республіканець Марк Браун.
Коментуючи своє рішення проголосувати проти законопроекту сенатор-республіканець Рік Скотт відзначив, що підтримує отримання допомоги Україною, але виступив проти законопроекту бо той "включає 1000 витрат на спеціальні цілі (earmarks - англ.) - витратні проекти, які патронують законодавці".
"Звісно ж не все у цьому законопроекті погане. Я повністю підтримую надання допомоги Україні", - відзначив Скотт у своїй заяві, - "Я голосую проти цього роздутого законопроекту про бюджетні витрати, бо дати зелене світло ще одному рахунку на трильйон без жодного перегляду та без жодної підзвітності - це не просто безвідповідально, це небезпечно".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Російської служби "Голосу Америки", The New York Times.
«Росія принесла війну у Європу… Україна належить до європейської сім’ї», каже ЄС
Керівники країн Європейського Союзу на надзвичайній зустрічі у Парижі засудили Москву за те, що «Росія принесла війну у Європу» та заявили про повну підтримку України.
Європейські лідери позитивно відреагували на бажання України вступити в ЄС, проголосивши, що «Україна належить до нашої європейської сім’ї».
Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС.
Вони не пішли на схвалення того, що українські керівники на чолі з президентом Володимиром Зеленським називали «пришвидшеною» процедурою набуття членства України в ЄС.
Але деякі коментатори вважають, що відповідь європейських керівників є конкретним визнанням права і можливості для України, яка вже має угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, вступити в організацію.
Литовський президент Ґітанас Наусєда заявив: «Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС».
Керівники держав ЄС офіційно попросили Європейську Комісію, виконавчий орган організації, подати їм оцінку поданої Україною заяви на членство у Євросоюзі.
«Тим часом без зволікань ми далі зміцнимо наші зв’язки і поглибимо наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху», - йдеться у заяві глав держав та урядів ЄС за результатами першого дня саміту 10 березня.
Окремо Європейські країни заявили про «пошану людям України за відвагу в обороні своєї країни та наших спільних цінностей свободи і демократії».
«Ми не залишимо їх на самоті. ЄС та країни - члени далі надаватимуть скоординовану політичну, фінансову матеріальну і гуманітарну підтримку. Ми зобов’язуємося надати допомогу відбудові демократичної України, коли російській навалі буде покладено край. Ми налаштовані і далі підвищувати тиск на Росію та Білорусь. Ми запровадили значні санкції і готові швидко рухатися з новими санкціями», - написано в другому з п’яти параграфів невеликої заяви.
Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо.Еммануель Макрон, президент Франції
«Очевидно, що Україна - член європейської сім’ї, і ми хочемо підтримувати усі зусилля на зміцнення й закріплення зв’язків з Україною», - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.
Нещодавнє демонстративне подання заяви України на членство в ЄС здобуло теплу підтримку в багатьох країнах східної Європи, але деякі лідери вказують, що процес вимагає схвалення всіх без винятку країн, а також тривалої економічної, політичної та правової підготовки.
«Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо», - заявив французький президент Еммануель Макрон перед початком саміту, на якому він головував.
Макрон натякнув, що угоди ЄС подібно до договору НАТО містять зобов’язання повністю підтримувати державу - члена, якщо вона є жертвою агресії.
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте сказав, що «пришвидшеної процедури» вступу в ЄС не існує, і зауважив потребу «також взяти до уваги країни Західних Балкан, які подекуди вже понад десять років працюють над тим, щоб стати лише кандидатом на членство. Подумайте про Албанію, Македонію. Нумо подивимося, що ми можемо зробити практично».
Європейські керівники також зосереджуються на тому, як зменшити залежність від російської енергії та посилити обороноздатність ЄС.
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