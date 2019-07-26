США назвали хорошим прецедентом дії України стосовно російського танкера

Влада має намір твердо і гуманно захищати інтереси України - так відреагували на затримання Україною російського танкера а також рішення України відпустити екіпаж судна в Посольстві США.

"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться у заяві Посольства.

Вчора Служба безпеки України повідомила про спільне з Військовою прокуратурою затримання російського танкера Neyma, який, за її даними, блокував українські військові катери та буксир у Керченській протоці минулого року.

«Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ Росії представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу» у Керченській протоці.

Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ Росії незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру Neyma», – йдеться в заяві СБУ.

СБУ повідомили, що Neyma зайшов у порт Ізмаїла (Одеська область) 24 липня під назвою Nika Spirit та прапором Росії. Однак за номером ІМО його вдалося ідентифікувати як один із тих, що був використаний під час блокування Керченської протоки – за даними слідства, російські власники змінили назву корабля, щоб приховати його причетність до цих подій.

«Групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії – обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні», – повідомляє СБУ.

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