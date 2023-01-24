Актуально
- Голос Америки
США можуть оголосити про надання Україні танків Abrams вже цього тижня, а Німеччина погодиться надати Leopard - медіа
Адміністрація президента США Джо Байдена "схиляється" до відправлення Україні "значної кількості" танків Abrams M1 й оголошення про це може бути зроблене вже цього тижня - пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американського високопосадовця.
Як зазначає газета, це повідомлення може стати частиною "ширшого дипломатичного порозуміння з Німеччиною", в межах якого Берлін може погодитись надати Києву невелику кількість власних танків Leopard 2, а також схвалити рішення інших країн, зокрема, Польщі, передати українській стороні німецькі танки зі своїх запасів. "Це б врегулювало трансатлантичну суперечку щодо танків", що могла вивести на світло можливі розбіжності у єдності Заходу щодо допомоги Україні, пише видання.
Білий дім поки офіційно не коментує повідомлення.
WSJ зазначає, що зміни в позиції США відбулися після розмови 17 січня між президентом Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої пан Байден погодився розглянути можливість надання танків Abrams всупереч рішенням Пентагону. Високопосадовець з Німеччини сказав, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном понад тиждень.
Двоє високопосадовців повідомили також і Reuters, що Сполучені Штати, припиняють свій спротив ідеї відправлення Abrams в Україну. Однак, за їхніми словами, вони ще не в курсі щодо остаточного рішення США надати американські танки Україні. Пентагон поки не коментував новину на запит агенції.
Тим часом про те, що цього тижня Німеччина дасть Польщі офіційний дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard до України повідомляє й Bloomberg News із посиланням на власні джерела.
Як Голос Америки повідомляв раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення Берліна про постачання Україні танків німецького виробництва "Леопард" буде оголошене скоро, а тим часом він повторив заклик до партнерів вже зараз починати навчання українських військових, яким ймовірно доведеться такі танки використовувати.
У статті використано матеріали Reuters, Bloomberg.
Всі новини дня
- Голос Америки
«Війна Путіна змінила українське суспільство». Оглядачі про антикорупційні кроки України
Американські політики та аналітики схвально відгукнулися на кроки українського уряду, спрямовані на боротьбу з корупцією. Вони реагували на найбільше, за словами оглядачів, потрясіння в уряді президента Володимира Зеленського з початку російського вторгнення. У вівторок декілька високопосадовців, включно зі заступником міністра оборони та кількома керівникам регіонів України, були звільнені на тлі повідомлень у ЗМІ про завищені ціни за продукти, призначені для українських військових.
Прес-секретарка Європейської комісії Ана Пісонеро заявила, що не може коментувати поточні кримінальні справи, але сказала: «Ми, звичайно, вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань». «Антикорупційні заходи, звичайно, є важливим виміром процесу вступу до ЄС. І вони також є частиною політичних умов для подальшої макрофінансової допомоги ЄС», - цитує посадовицю CNN.
Газета New York Times зауважує, що викриття відбуваються у напружений для України час, коли вона готується до можливого нового наступу Москви. І хоча не було жодних ознак того, що скандал із закупівлями пов’язаний з незаконним привласненням західної військової допомоги, звільнення, на думку часопису, можуть означати бажання президента Зеленського запевнити союзників України, які надсилають мільярди доларів військової допомоги, що його уряд не толеруватиме хабарництво.
Американські оглядачі зауважують, що боротьба з корупцією – це тривалий процес, але відзначають, що Київ розуміє, що очищення влади є необхідною умовою західної підтримки України.
Експерт з питань України та Східної Європи Дуг Клейн з Євразійського центру Атлантичної ради каже, що «деякі люди не розуміють, що встановлення верховенства права та припинення корупції – це не той (процес), який вмикається натисканням на кнопку».
«Київ знає, що боротьба з корупцією є ключем до підтримки Заходу та європейського майбутнього. Такі рухи показують це», – вважає американський експерт.
Оглядач часопису Atlantic Девід Фрум, колишній працівник в адміністрації президента Джорджа Буша молодшого, вважає, що події у Києві означають «зміну антикорупційної культури в Україні».
«Війна Путіна змінила українське суспільство», – твітує впливовий консервативний коментатор.
Нейт Сіблі, науковий співробітник Ініціативи щодо боротьби з клептократією Гудзонівського інституту вважає, що боротьба проти корупції в Україні є частиною зусиль адміністрації Джо Байдена щодо боротьби з клептократією у цілому західному світі.
«Стратегія адміністратора Байдена щодо протидії корупції та відповідь Заходу на війну Росії проти України підштовхнули нас до нової ери трансатлантичних зусиль проти клептократії», – твітує експерт.
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня, виступаючи в Гудзонівському Інституті, Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapturе, сказав, що його команда протягом останніх 10 місяців займалася активами найбагатших російських олігархів і зібрала активів, «набутих кримінальним шляхом», майже на мільярд доларів. Ці гроші, за його словами, найближчим часом мають бути передані на відбудову України. Він додав, що вжиття негайних заходів має підштовхнути також правоохоронні органи союзників США по всьому світу наслідувати приклад Америки.
Експерти, які готували звіт про майбутню відбудову України для вашингтонського Центру економічних та політичних досліджень також переконані, що «антикорупційна система має вирішальне значення для успішної реконструкції України».
У своєму твіті вони нагадують про своє дослідження, видане наприкінці минулого року, в якому «обговорюється, як корупція проходить через кілька каналів в Україні, і представлені керівні принципи для забезпечення більшої прозорості».
Представниця республіканців у Палаті представників Вікторія Спартц, яка критикувала український уряд за корупцію та вимагала перевірок американської військової допомоги, що надходить в Україну, також привітала кроки з очищення влади в Україні.
«Рада бачити, що антикорупційні установи, на яких я наполягала минулого літа, знову починають працювати. Я була шокована, побачивши, що творять деякі бандити, поки хоробрі українці гинуть на фронті. Велика подяка відважним журналістам, які не бояться говорити правду», – написала Спартц у своєму твіті.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що «кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави».
«Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх…», – твітує український посадовець.
- Голос Америки
«Якщо воно стріляє, – то відправте», – сенатор-республіканець Джон Корнін. Відео
«Якщо воно стріляє, – то відправте. Іншими словами, я не бачу причин відмовлятися від будь-яких можливостей додаткової допомоги для України», – сенатор-республіканець Джон Корнін
Чому Польщі та іншим країнам потрібен дозвіл на передачу німецьких танків Україні?
Білий дім може оголосити про надання Україні танків Abrams вже цього тижня, а Німеччина - відповідно погодиться надати Києву танки Leopard 2, про це у вівторок повідомила низка світових медіа.
При цьому раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускав, що навіть без згоди Берлінa Варшава може відправити Києву танки німецького виробництва у складі коаліції країн.
Leopard, що, на думку оборонних експертів, найбільше підходять для ЗСУ для їхніх потреб на полі бою, перебувають на озброєнні низки країн НАТО і потребують дозволу Берліна для реекспорту третім країнам, пише Reuters.
ЯКІ ПРАВИЛА РЕЕКСПОРТУ НІМЕЦЬКИХ ТАНКІВ?
Усе бойове озброєння, виготовлене в Німеччині, має сертифікат кінцевого використання. Це означає, що його новий власник потребує згоди Берліна, якщо хоче передати цю зброю іншій країні. Запити на реекспорт зазвичай отримують "зелене світло", якщо озброєння збираються надати іншим членам НАТО або країнам, тісно пов’язаним із Альянсом.
Відповідно до законодавства Німеччини, в дозволі відмовляється, «якщо є підстави припускати, що це суперечитиме прагненню Німеччини підтримувати добрі відносини з іншими країнами».
Це також стосується випадків, коли зброю можуть використати для ведення агресивної війни або коли дозвіл на реекспорт може порушити зобов’язання Німеччини згідно з міжнародним правом.
ЯК УНИКАЮТЬ ДИПЛОМАТИЧНИХ СУПЕРЕЧОК?
Зазвичай країни не подають Берліну напряму офіційний запит на реекспорт. Вони спочатку роблять так званий «попередній запит» і чекають сигналу від Німеччини щодо того, чи готова вона постачати необхідну зброю. Якщо ні, іноземна країна утримується від подання офіційного запиту на реекспорт, щоб не псувати дипломатичні відносини, пояснюють експерти.
Цей механізм означає, що Польща, подавши офіційний запит на реекспорт, може змусити канцлера Німеччини Олафа Шольца публічно повідомити, чи готовий він дозволити Варшаві відправляла танки Leopard в Україну.
ЯКІ НАСЛІДКИ МОЖУТЬ БУТИ, ЯКЩО ТАНКИ ПЕРЕДАДУТЬ БЕЗ ЗГОДИ?
Якщо танки відправлять без згоди Берліна, потенційним наслідком може стати відмова Німеччини постачати до них запчастини, вважає аналітик з питань оборони Конрад Музика. "Ось чому з точки зору Варшави так важливо не виходити за рамки і створювати більшу коаліцію", - сказав він. При цьому танки - це озброєння, що потребує технічного обслуговування. Вони швидко виходять із ладу без обслуговування та запчастин.
Водночас Польща має майже 250 танків Leopard, тож може покладатися на значні запаси запчастин і потужну оборонну промисловість, вважають експерти, що може дозволити їй обслуговувати будь-які передані Україні танки Leopard протягом певного часу. Однак у довгостроковій перспективі Варшаві чи Києву, ймовірно, доведеться звернутися до Німеччини, щоб закупити додаткові запчастини.
Росія втрачає свою суперсилу - експерти про вплив енергетичних санкцій Заходу. Відео
Наприкінці 2022 року ЄС заборонив імпорт російської нафти морем. Група семи, Європейський Союз та Австралія ввели цінову стелю на російську нафту – 60 доларів за барель.
Форум