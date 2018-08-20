Танки і артилерія: якими новинками Росія озброїла бойовиків?

Донбас давно перетворився на справжній полігон для новітньої російської техніки: від танків і артилерії до безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Десятки одиниць озброєння засвітилися у зоні бойових дій за чотири роки війни на сході України. Найбільш явні докази російської участі у війні на Донбасі зібрали журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Колони військової техніки без розпізнавальних знаків завдовжки в кілометри їдуть непідконтрольною Києву територією, не ховаючись.

Масове перекидання такої кількості техніки і озброєння не приховаєш

«Масове перекидання такої кількості техніки і озброєння не приховаєш. Це можна спробувати зробити – замаскувати. Але це сповільнює, а їм треба було швидко наситити ось ці банди технікою і озброєнням», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

І сьогодні потік техніки з Росії в Україну не припинився, розповідають представники української розвідки, ось тільки переміщається вона таємно.

З початку року на територію нашої держави було поставлено близько 40 бойових броньованих машин

«За нашими даними, вже з початку року було додатково на територію нашої держави поставлено близько 40 бойових броньованих машин – як правило, це ті, які пройшли або капітальний ремонт, або направляються на нашу територію для того, щоб здійснити заміну. Або знищеної, або тієї, яка не підлягає ремонту на окупованих територіях», – пояснює представник ГУР України Вадим Скібіцький.

Раптову появу військової техніки у бойовиків на початку війни російська пропаганда виправдовувала захопленням танкової бази в Артемівську.

«Де було на консервації близько 800 одиниць бронетехніки, в тому числі до 250 танків», – мовилося у сюжеті кремлівського телебачення.

Насправді базу навесні і влітку 2014 року бойовики намагалися взяти п’ять разів. Зокрема, використовуючи танк, але безуспішно.

Активне перекидання техніки з Росії, кажуть фахівці, дозволило бойовикам угруповань «ЛНР» та «ДНР» сформувати значну бронегрупу . За даними української розвідки​, у бойовиків на озброєнні – 475 танків, близько 1000 бойових броньованих машин, понад 700 артсистем і більш ніж 200 реактивних систем залпового вогню. Озброєння здебільшого радянське.

«Це є вже, вони передані так званим першому і другому «армійським корпусам» угруповань «ЛНР» та «ДНР». І з ними оперують якраз місцеві терористи», – каже спікер волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

Більш ніж за чотири роки військових дій волонтерська спільнота InformNapalm зафіксувала в Україні 44 різних види озброєння, які могли потрапити тільки з території Російської Федерації. Від тентованих вантажiвок та танків до високотехнологічних систем різних типів.

Зенітний самохідний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Озброєний 12-ма ракетами і двома спареними 30-міліметровими гарматами. Прийнятий на озброєння в Російській Федерації у 2012 році. В Україну поставок не було.

Саме з такого комплексу в 2014 році був збитий один з українських літаків. На рік пізніше «Панцир» зафіксували в Луганську. Тоді угруповання «ЛНР» ще очолював Ігор Плотницький. Трохи пізніше установку бачили в околицях Харцизька вже в Донецькій області. Це підтверджує порівняння місця зйомки з картою.

«Операторами можуть бути тільки кадрові російські військовослужбовці, оскільки для них потрібні висококваліфіковані кадри, які тривалий час готуються», – пояснює Михайло Макарук.

На перший погляд всі радянські танки між собою схожі. Але є деталі, за допомогою яких можна визначити, що і ця техніка могла бути поставлена лише з Російської Федерації. Яскравий приклад – три танки на узбіччі в районі Дебальцева.

Т-72Б3 – основний бойовий танк Збройних сил Російської Федерації. Від інших модернізацій відрізняється новою системою управління вогнем з білоруським прицілом «Сосна-У». Виготовляється з 2011 року в Росії. В Україну поставок не було.

Т-72Б3 – один з таких танків під Іловайськом захопили українські бійці.

Серед тентованих вантажiвок в колоні виділяються броньовики.

БПМ-97 – російський легкоброньований автомобіль. У різних модифікаціях використовується Збройними силами і спецпідрозділами Російської Федерації. Прийнятий на озброєння в Росії у 2009 році. В Україну поставок не було.

Легкоброньовані російські БПМ-97 засвітилися на навчаннях угруповання «ЛНР» в кінці 2014 року. Але використання БМП-97 на фронті всіляко намагалися приховати відомі найманці «ПВК Вагнера» під час боїв за Дебальцеве.

​«Мені зараз найголовніше дістати звідти, з цього поля, наші згорілі «Дозори», щоб там нічого не залишилося після нас. У будь-якому випадку плювати на танки, БМП згорілі. Головне – «Дозори» ці прибрати. Притягнемо сюди, а тут будемо вирішувати. Може, тоді розпиляємо ці «Дозори» навпіл і запхаємо потім в якийсь «Урал» або «КамАЗ», – це перехоплена СБУ розмова бойовиків.

Ховаючи обличчя взимку 2015 року бойовики працюють біля портативної техніки, демонструють спостерігачам здобуту інформацію. Як з’ясується пізніше, цей комплекс – також з Росії.

«Аістьонок» – переносна контрбатарейна радіолокаційна станція. Використовується для виявлення вогневих позицій противника і техніки на дистанції до 20 кілометрів. Комплекс вперше представили в Росії у 2008 році. В Україну поставок не було.

Крім зразків техніки, кажуть експерти, Росія постачала і менше озброєння – реактивні вогнемети, міни, стрілецьку і снайперську зброю. І таких доказів участі Росії у війні на сході України з часом стає тільки більше.

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