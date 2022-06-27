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Я впевнений, що Україна отримає американські літаки - Тарас Чмут, фонд "Повернись живим"
“Повернись живим” є одним з найбільших волонтерських фондів України, який збирає допомогу на підтримку українських військових. Нещодавно фонд став першою благодійною організацією України, яка отримала ліцензію на закупівлю товарів подвійного та військового призначення, в тому числі летального озброєння. Ми поспілкувались із керівником фонду Тарасом Чмутом - про те, яке ще західне озброєння необхідне Україні для ефективного контрнаступу та коли його можна очікувати.
Тарасе, дякую, що знайшов час на розмову. Ти приїхав до Вашингтона - з ким тут зустрічаєшся і на чому робиш акцент у свої розмовах?
Ми з частиною команди фонду вже майже тиждень працюємо тут. Мета дуже проста. З одного боку, ми хочемо відкривати представництво в США. З іншого боку, Америка це головний союзник і партнер України. І від того, наскільки достовірна, точна і коректна інформація буде циркулювати тут в кабінетах, залежить те, якою буде допомога для України.
Також ми зацікавлені в американській зброї, ми зацікавлені в американському спорядженні. Тут топові світові виробники. В нас зараз є можливість при наявності фінансів це купувати. І хотілося б теж налагоджувати цю співпрацю.
Фонд “Повернись живим” отримав ліцензію на закупівлю товарів подвійного та військового призначення закордоном. Що це означає на практиці?
Дуже просто. Ми можемо напряму, без посередників, без прокладок купувати будь-що, що Україні готові продавати як країні, і на що в нас є кошти.
Домовлятися потрібно напрямку з виробниками зброї? Чи також треба контактувати з урядом країни?
Залежить від типу, від країни і від регулювання. В нас зараз є пакет замовлення на 20 мільйонів доларів, по двох угодах. По одній - це бронетехніка. По іншій поки не буду розголошувати, але вона повʼязана з повітрям. В обох випадках це погоджувалось і на рівні виробників, на нашому рівні - кінцевих отримувачів цієї продукції - і на рівні постачальників, відповідно до свого законодавства і своїх процедур продажу подібної зброї для України.
Це тут в США, чи в інших країнах?
Ні, це інші країни. Ми ці переговори розпочали в березні та травні. Одна угода вже реалізована, ми просто публічно про неї ще не повідомляли, бо є на це свої причини. Але думаю, в найближчі тижні ми це виправимо. Інша угода перебуває на етапі логістики до України.
Ми розглядаємо США як величезний ринок для нас.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Ми розглядаємо США як величезний ринок для нас. Але знову ж таки, питання в коштах і питання в тому, щоб не витрачати обмежені народні гроші на те, що ми можемо пролобіювати тут за американські кошти в рамках ленд-лізу або інших пакетів допомоги.
Тобто наше завдання - не просто щось зробити, бо ми можемо це зробити. А зробити те, що держава зараз не може або держава не може це зробити ефективно, або робить це повільно. Ми маємо доповнювати і посилювати, а не просто робити, бо можемо.
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Чи є щось конкретне, до чого зараз приглядаєтесь, якщо говорити про американські запаси? Зважаючи на спроможності фонду і на готовність надати ці речі?
Для нас цікаві Humvee - легка бронетехніка. Для нас цікава мінометна артилерія - в першу чергу, 105-мм гаубиці. Для нас цікавий військовий звʼязок - Harris-и, засоби нічного бачення, тепловізійна оптика. Можливо, безпілотники та ударні безпілотники.
Візьмімо, до прикладу, один Humvee. Або один безпілотник Reaper - скільки це може коштувати?
Humvee може коштувати 50-70 тисяч доларів. А Reaper може коштувати мільйони доларів, тому що це комплекс. Та угода, яку ми реалізували - повітряна угода, її вартість 16,5 мільйона доларів. Вона включає як повітряний компонент, так і безпосередньо зброю. І воно працює тільки комплексно, а не як окремий виріб, який ви можете просто окремо купити.
Тому все, що стосується торгівлі зброєю, високотехнологічною зброєю, це комплексна історія. Ви не купуєте тільки танк. Або ви не купуєте просто гармату. Ви купуєте зразу і боєприпаси, і навчання, і обслуговування, і запасні частини, можливо, засоби навігації під це все. Тому що тільки тоді воно розкриває свій потенціал. Інакше це просто виріб, який не набагато кращий за умовну радянську гармату, танк чи ще щось.
Чи є якісь дані, скільки українська громада за кордоном надсилає грошей для вашого фонду? Можливо, в співвідношенні?
Близько 70% того, що ми отримуємо, - це або українці всередині країни, або українці, які тимчасово виїхали в різні країни по світу.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Точних цифр немає, тому що їх неможливо відслідкувати через різні способи, різні системи, різну банківську інформацію, яка оприлюднюєтсья або ні. Але за нашими спостереженнями, близько 70% того, що ми отримуємо, - це або українці всередині країни, або українці, які тимчасово виїхали в різні країни по світу.
Але наш візит тут - це про те, що ми хочемо змінювати це співвідношення. Хочемо більше залучати західної допомоги, західного бізнесу, західних проектів для масштабнішої роботи в Україні.
Ви купуєте не лише закордонне обладнання - зараз фонд підписав угоду на закупівлю 10 українських безпілотних комплексів ПД-2. Розкажи трохи про цю угоду і ефективність ПД-2 в порівнянні зі схожими західними.
ПД-2 - це українська розробка, яку експлуатують з 2015 року. На сьогодні це найдосконаліше, що є в Україні. Ця техніка відома нашим військовим, вона закуповувалась раніше міністерством оборони. Вона є на нашому забезпеченні і активно працювала в перші місяці. Але через активність бойових дій більшість бортів були знищені.
Зараз ми купили найновішу версію ПД-2, в найкращій комплектації, з повним пакетом - автомобілем, найкращою наземною станцією, захищеним каналом управління, з комплектом запчастин, запасним двигуном, з найкращим підвісом, тепловізійною камерою… Тобто найкраще, що міг створити український оборонно-промисловий комплекс. Це розвідка для "довгої руки" української армії - для Точок-У, для Вільхи, для Смерчів, для американських HIMARS та інших MLRS, які ми, сподіваюсь, отримаємо.
Щодо HIMARS. Чотири є вже на полі бою, ще чотири, за словами Пентагону, мають надійти в липні. Наскільки ця кількість може щось змінити? Деякі військові аналітики кажуть, що треба більше установок, але навіть з такою кількістю при достатній наявності боєприпасів можна покрити значну ділянку фронту.
Це правда. Дві батареї по чотири машини - це вже два напрямки, по яких ми можемо вражати противника на відстані 85 км. Це при наявності ефективного та якісного цілевказання - тому ми і вкладаємося в аеророзвідку - і при наявності боєприпасів, які, сподіваюсь, ми будемо безлімітно отримувати від Заходу.
Це дозволить нам знищувати ворожі скупчення військ в тилу, пункти боєпостачання і паливно-мастильних матеріалів, штаби, протиповітряні системи, системи радіоелектронної розвідки та боротьби.
Нова зброя - хай її буде менше, але вона може компенсовувати ті втрати, які ми вже зазнали в техніці, а також дефіцит боєприпасів.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Ті системи, які в нас були в цьому діапазоні - це або Точки-У, або Смерчі-Вільха. Вони вичерпні, і вони недостатньо точні. Тому нова зброя - хай її буде менше, але вона може компенсовувати ті втрати, які ми вже зазнали в техніці, а також дефіцит боєприпасів. Фактично, ми відновлюємо свій потенціал. І чим більше ми будемо отримувати цієї техніки, тим він буде ставати сильнішим та активнішим.
Якщо ми отримаємо боєприпаси з дальністю до 300 км, балістичні ракети ATACMS, то це суттєво може змінити перебіг війни. І це той рівень, до якого ми маємо прагнути в нашій комунікації з США та Заходом.
Яке ще зараз треба озброєння для українських сил, щоб здійснити ефективний конртнаступ і повернути тимчасово захоплені території на півдні та сході?
Перший пріоритет - це реактивні системи залпового вогню. Другий пріоритет - це бронетехніка: БМП, БТРи, бойові броньовані машини, танки. Третій пріоритет - це артилерія, як буксована, так і самохідна. Далі - системи протиповітряної оборони: Avenger, SeaRAM, Стінгери та інші можливі. В ідеалі хотілося б NASAMS, але той перелік, який я озвучив - це те, що можна отримати тут і зараз, і завтра воно буде на полі бою. В той час як F-16, NASAMS чи інші подібні системи - це все-таки середньострокова, або довгострокова перспектива.
Якщо говорити про винищувачі - то тут у США лунали голоси, що українцям займе довго часу, аби навчитись літати на цих літаках і почати їх використовувати. Наскільки це так? І можливо є якісь сигнали, що Україна зможе отримати і таке озброєння?
Я впевнений, що Україна отримає американські літаки. Чи це F-15, чи F-16 чи F-18, для нас це не є принциповим питанням.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Я впевнений, що Україна отримає американські літаки. Чи це F-15, чи F-16 чи F-18, для нас це не є принциповим питанням. Тому що будь-який із цих типів є кращим за все, що є в Україні, і достатній для ефективного протистояння Росії.
Якщо ми хочемо мати літаки через рік, через два-три роки, ми маємо починати процес їхнього опанування зараз. І дійсно, опанувати літак, розкрити його потенціал на полі бою - це не опанувати бронетранспортер чи Джавелін. Це цілий комплекс, який потребує зміни свідомості українських військових, який потребує зміни наземної інфраструктури, зміни документації та підходів до ведення війни в повітрі.
Використовувати HIMARS українські військові вчилися три тижні. Навчитись на літаках зайняло б скільки, місяці?
Питання місяців, так. Залежно від того, з якого рівня будуть приходити льотчики і на який рівень ми їх хочемо підтягнути. А також те, наскільки буде адаптована під наші часові виклики програма.
Але ми в такій ситуації, коли хочемо того чи ні, ми вимушені це робити. Той парк, який у нас є, більше декількох років не проживе. Бо це все радянсько-російська техніка, яку без Росії неможливо нормально підтримувати в боєздатному стані. І перспективи, враховуючи вік, моральний стан та потенціал, немає. Тобто ми все одно замінимо це. Ми замінимо це на нові літаки - навіть, якщо вони будуть вживані. І це однозначно мають бути літаки з боку США, оскільки це - наш головний партнер, а вибір головного типу літака - це про геополітичний вектор розвитку.
Ні Франція, ні Швеція не є настільки близькими та вірними союзниками України, як Сполучені Штати. Тому на мою думку, вибір країни-партнера тут очевидний. Вибір конкретного типу - вже більш технічне питання, яке для нас не настільки критичне.
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- Голос Америки
Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно – спільна заява лідерів країн "Групи семи"
У спільній заяві, виданій за результатами саміту "Групи семи", що проходить у Німеччині, лідери країн-членів висловили непохитну підтримку уряду та народу України у захисті суверенітету країни. Лідери країн-найбільших економік світу привітали також рішення Ради Європи надати Україні та Молдові статус країн-кандидатів на вступ в ЄС.
У заяві чітко йдеться, що фінансова, військова та інша підтримка України від країн "Групи семи" триватиме "стільки, скільки буде потрібно".
Лідери країн зобов’язалися демонструвати солідарність та відповідальність у роботі над подоланням наслідків російської агресії та засудили "жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та за сприяння Білорусі», вимагаючи від Росії негайно покласти край агресії та вивести всі свої війська з території України.
Також у заяві висловлили серйозне занепокоєння завами Росії про плани передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом.
Детальніше у частині про військову допомогу йдеться не лише про підтримку України у протистоянні цій агресії, а й про створення системи безпеки в Україні після війни.
«З метою життєздатного післявоєнного мирного врегулювання, ми готові досягти домовленостей разом із зацікавленими країнами, установами та Україною у питанні постійних зобов’язань щодо безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє та стримування майбутньої російської агресії».
З цією метою пропонується розширити співробітництво та продовжувати підтримку у сфері розвідки, інформаційної безпеки, енергетичної безпеки, кібер-безпеки, безпеки на морі, протистоянні загрозам, підтримку демократичних інституцій, тощо.
"Група семи", яка вже надала понад 2,8 мільярдів доларів гуманітарної допомоги у цьому році, також зобов’язалася продовжувати «надавати значну й постійну гуманітарну підтримку тим, хто постраждав від російської війни, зокрема, для захисту прав жінок і дітей», підтримувати внутрішньо переміщених осіб і біженців, включно із допомогою приймаючим країнам.
Зокрема, "Група семи" заявила про підтримку Молдови як країни, що приймає біженців, та посилення програм із запобігання торгівлі людьми.
«Ми прагнемо і надалі сприяти інтеграції біженців з України на наші ринки праці, захистити та забезпечити їх трудові права, а також забезпечити доступ до належного соціального захисту та освіти настільки, скільки буде необхідно», - йдеться у спільному комюніке лідерів країн G7.
У заяві лідерів семи найбільш розвинутих країн закликають Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, зокрема, забезпечивши безпечні коридори для постачання гуманітарної допомоги в міста, що знаходяться в облозі, та евакуації людей.
"Група семи" закликала Росію негайно дозволити громадянам України, яких вона вивезла силою, повернутися. У заяві наголошується на необхідності поваги до міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, згідно з Женевською конвенцією.
«Ми засуджуємо фіктивні «суди», за результатами яких було винесено смертний вирок до військовослужбовців Збройних Сил України», - заявили лідери "Групи семи".
У заяві засуджуються напади на цивільних, знищення цивільної інфраструктури, включно зі школами та лікарнями, сексуальне насильство та навмисне знищення об’єктів української культури росіянами, яке (разом із придушенням української мови на обкопуваних територіях) "Група семи" розглядає як "спробу знищити історію та культурну самобутність України".
Лідери країн "Групи семи" вітають та підтримують зусилля українських правоохоронних органів та міжнародних організацій із розслідування злочинів росіян на території України.
"Безпосередні особи, які вчинили військові та інші жорстокі злочини, а також посадові особи та військові керівники, відповідальні за їх вчинення, повинні бути притягнуті до відповідальності, відповідно до міжнародного права", - мовиться у заяві.
"Група семи" також закликала Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарську та транспортну інфраструктуру України та розблокувати чорноморські порти.
Крім того, із метою посилення санкційного тиску на Росію, G7 заявила про намір досліджувати нові способи ізоляції Росії від участі у світовому ринку, запроваджувати нові санкції та боротися зі спробами обійти санкційні обмеження.
«Ми сповнені рішучості зменшити доходи Росії, в тому числі, від золота», - йдеться у комюніке.
"Група семи" заявила про продовження координації тарифних заходів щодо російського імпорту та пошуку можливості використовувати ці надходження на допомогу Україні.
Також вони заявили про готовність запровадити нові персональні санкції проти тих, хто винний у воєнних злочинах в Україні, та причетних до крадіжки українського зерна та інших кроків, що призвели до глобальної продовольчої кризи.
Перед тим Сполучені Штати оголосили про нові санкції, які вони та інші країни G7 вводять проти Росії у відповідь на її війну в Україні. Зокрема, заходи щодо відрізання Росії від матеріалів і послуг, необхідних російському промисловому та технологічному секторам.
Додаткові конкретні санкції США, серед іншого, передбачають блокування російських державних оборонних підприємств і оборонних дослідницьких організацій, обмеження можливості Росії поповнювати втрачене у війні обладнання, а також заборону на імпорт золота до Сполучених Штатів.
Країни "Групи семи" надали або пообіцяли до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в цьому році. Лідери привітали наявні зусилля міжнародних установ із фінансової підтримки України та висловили сподівання на додаткову підтримку через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію у розмірі 3,5 мільярдів доларів США.
Також "Група семи" зобов’язалась допомагати Україні для збільшення її експортного потенціалу.
«Ми доручаємо міністрам торгівлі G7 обговорити конкретні пропозиції із підтримки зусиль України щодо відновлення через торгівлю. Наприклад, призупинення мит на український експорт», - йдеться в документі.
Лідери великої сімки заявили про готовність підтримати відбудову України, привітавши ініціативу президента України Володимира Зеленського скликати конференцію експертів, «щоб досягти прогресу в плані комплексної реконструкції».
У ком'юніке, зокрема, зазначається про необхідність залучення приватного та громадського сектору до планування майбутнього України.
«План відновлення та реконструкції має зміцнювати місцеву стійкість і соціальну згуртованість, забезпечуючи однакову користь для всіх членів суспільства, особливо тих, хто найбільше постраждав від війни».
Також "Група семи" заявила, що розглянуть інші шляхи підтримки України, включно із використання «заморожених російських активів» для цієї мети.
Ця заява була оприлюднена після спільної зустрічі лідерів "Групи Семи" з президентом України Володимиром Зеленським за допомогою відеозв’язку.
Згідно з повідомленням офіційного телеграм-каналу українського президента, під час свого звернення до учасники саміту держав «Групи семи» Володимир Зеленський запропонував п'ять кроків, які, йдеться в повідомленні, «можуть бути корисними як Україні, так і для всієї Європи».
Мова йде про гарантії безпеки для України, надання сучасних систем ППО та постачання достатнього обсягу зброї, відновлення аграрного експорту з України, визнання Росії державою-спонсором тероризму, максимальне обмеження її нафтових прибутків, конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів та післявоєнна відбудова України, яка, як йдеться у повідомленні офіційного телеграм-каналу українського президента, «стане найбільшим економічним проектом нашого часу».
26 червня у Німеччині, у Баварських Альпах, відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС. Одне з головних питань порядку денного - підтримка України в час війни проти російського вторгнення.
До 2014 року Росія була членом цього престижного клубу, який тоді називався "Групою восьми", але була виключена в рамках санкцій після анексії українського Криму.
На саміті G7 очікують оголошення США про системи ППО для України
Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів швидше надавали Україні зброю для захисту від російської агресії.
Партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі.Володимир Зеленський
На тлі нових обстрілів російськими ракетами Києва та інших українських міст Зеленський окремо наголошує на протиповітряній обороні (ППО).
“Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі”, - сказав президент України напередодні його виступу перед учасниками саміту Групи 7 у Німеччині 27 червня.
Агентство Associated Press, посилаючись на поінформоване джерело, повідомляє, що Джо Байден оголосить, що Сполучені Штати сприятимуть наданню Україні систем NASAMS, розроблених Норвегією.
Системи NASAMS використовуються у Сполучених Штатах для захисту важливих об’єктів, зокрема Білого дому у Вашингтоні.
Німецький канцлер Олаф Шольц на початку місяця оголосив, що його країна передасть Україні ракетні системи IRIS-T, а також самохідні установки ППО Gepard, яких очікують у липні.
Байден назвав “варварством” масовані російські ракетні обстріли українських міст.
Американський президент наголосив, що російський президент Путін “розраховував, що НАТО і G7 розколяться, але цього не сталося і не буде”.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон застеріг про загрозу “втоми” західних країн і наголосив на потребі пояснювати суспільствам причини теперішніх економічних проблем підштовхуваних руйнівними кроками Москви.
Моторошні картини про війну українських художників показали на виставці-фандрейзингу в Сан Дієго
Картини, які допомагають сім’ям, що стали жертвами війни. Понад 140 робіт українських художників показали на виставці-фандрейзингу “Український голос” у місті Сан Дієго, що в Каліфорнії. Усі картини написані під час військових дій. Виставку організувало подружжя біженців з Києва, щоб зібрати кошти для постраждалих сімей у гарячих точках.
Уламки на площах порожнього Харкова, сльози українських жінок і сумні очі собак у покинутих квартирах. Роботи виставки “Український голос” хвилюють та бентежать, вони навіяні війною. Їх писали українські художники протягом останніх трьох з половиною місяців
“Моторошно на душі. Неймовірно сильні картини, дуже страшні почуття викликають ці роботи,”- ділиться своїми враженнями відвідувачка виставки Вікторія Ліндсей.
Понад 140 картин, які розповідають історію української війни від початку повномасштабного вторгнення до сьогодення зібрала київська фотографиня Женя Бродська. Вона переїхала до Сан-Дієго місяць тому разом із чоловіком. Кожна робота зачепила до глибини душі її особисто.
“Ми хочемо розказати історію, яка відбувається зараз в Україні, оскільки багато людей сприймає цю війну абстрактно,”- пояснює співорганізаторка виставки Женя Бродська.
“Усі ці роботи я зібрала під час війни, бо, на жаль, мені було дуже важко ділитися реальними фото. Тому в якийсь момент я почала поширювати картини українських художників, і таким чином у нас зібралась велика кількість робіт,”- розповідає співорганізаторка.
На виставці-фандрайзингу представлені або ексклюзивні принти цифрових робіт, або фото оригіналів у високій якості. Біля кожної є QR-код, за яким можна перейти на онлайн-опис конкретної події, що надихнула художника, а також побачити ціну роботи. Усі кошти відправляються конкретним українським сім'ям.
“Ми познайомилися з різними сім'ями в Америці, вони нам почали приносити гроші. Ми їх запитали, чому вони не передають ці кошти в Україну, тоді вони пояснили, що не хочуть працювати з великими фондами, бо не знають куди ці гроші відправляють. Кажуть, що мають намір допомогти конкретній сім'ї, яку можуть побачити,”- поділився співорганізатор виставки Самсон Бродський.
“Разом із волонтерською організацією Dream Ukraine знайшли 49 сімей з Бучі, Мелітополя, Маріуполя та Херсона, яким передадуть виручені кошти із продажу картин та приватних пожертв. Серед відвідувачів багато американців, які шукають способи допомогти Україні,”- розповідає Самсон.
“Через цю неспровоковану нічим бійню і руйнування, світ, який просто споглядає… я хочу щось зробити, тому я тут. Ці картини мене переслідуватимуть,” – ділиться Джіні Кембел, відвідувачка виставки.
Виставку “Український голос” організатори планують показати також в інших містах Америки, аби передати емоції війни більшій аудиторії та зібрати щонайбільше коштів.
Дивіться також: У Сан-Дієго відкрили благодійну виставку - "Український голос". Відео
Байден та інші лідери "Групи семи" запускають Партнерство для глобальної інфраструктури
Лідери "Групи семи" на саміті у Німеччині оголосили про запуск Партнерства для глобальної інфраструктури, що має на меті мобілізувати сотні мільярдів доларів на створення стійкої інфраструктуру в усьому світі. Як очікується, програма зміцнить та диверсифікує ланцюги поставок товарів, створить нові можливості для працівників і підприємств, - про це мовиться у повідомленні Білого дому.
Президент США Джо Байден необхідність такого партнерства пов'язав із загрозами через війну Росії в Україні.
"Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки. Ми потребуємо зусиль всього світу, щоб інвестувати в трансформаційні проекти з чистої енергетики, щоб забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату. Для переходу на чисту енергію важливо розробляти критично важливі матеріали. Зокрема, виробництво батарей має розроблятись у відповідності до високих стандартів охорони праці та довкілля. Швидка та надійна транспортна інфраструктура, включно із залізницями та портами, є необхідною для транспортування ресурсів, призначених для очищення, переробки, а також розширення доступу до екологічно чистих технологій", - заявив президент США.
За словами Байдена, США мають намір зібрати на цей проект 200 мільярдів доларів впродовж наступних 5 років.
"Разом ми маємо десятки проектів вже в роботі по всьому світі. І я з гордістю оголошую, що США залучать 200 мільярдів доларів державного та приватного капіталу протягом наступних п’яти років для цього партнерства. Ми тут сьогодні, тому що ми разом беремо на себе це зобов’язання, як “Група семи”, у координації один з одним, щоб максимізувати вплив нашої роботи. Разом ми прагнемо залучити майже 600 мільярдів доларів від G7 до 2027 року".
Серед перших ініціатив Партнерства – інвестиції в сонячну станцію в розмірі 2 мільярдів доларів в Анголі, інвестиції у 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції на 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії.
26 червня у Німеччині, у Баварських Альпах, відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.
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