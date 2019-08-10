У США хочуть обмежити використання технологій розпізнавання обличчя

Американський суд штату Іллінойс підтвердив право користувачів оскаржувати в суді порушення захисту приватної інформації з боку компанії Facebook, через використання нею технології розпізнавання обличчя. Суд відхилив відповідну апеляцію компанії.

"Це рішення - потужне визнання небезпеки необмеженого використання технологій розпіднавання обличчя, - йдеться в заяві Американського союзу з громадянських прав (ACLU). - Можливість одразу ідентифікувати обличчя і слідкувати за людьми створює потенціал для порушення приватності у безпрецедентних масштабах".

Facebook стверджує, що є відкритим у застосуванні цих технологій і їх використання можна відключити. Запроваджена компанією в 2011 році функція "пропозиції для тег" дозволяє побудувати модель обличчя користувача, замірявши, зокрема, відстань між очима та інші параметри, пише NPR.

"Після створення моделі обличчя особи, Facebook може використовувати її для розпізнавання особи серед сотень мільйонів фото, які завантажують у Facebook кожного дня і визначати, чи перебуває особи в певному місці", - написали судді.

Декілька американських міст також обмежили використання цих технологій правоохоронними органами.

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