15-річна дівчина, яка провела 11 днів на вентиляції легень, закликала американців вакцинуватись від COVID-19

15-річна Пауліна Веласкез з Флориди, яка заразилась COVID-19, потрапила в лікарню й провела 11 днів на вентиляції легень, закликала тих американців, хто ще цього не зробив, вакцинуватись від коронавірусу. Про це дівчина розповіла в інтерв’ю CNN.

У Пауліни, яка не була вакцинованою, виявили коронавірус 11 липня. Вона була енергійною та здоровою, але вже через тиждень опинилась у госпіталі через те, що не могла нормально дихати. Лікарі негайно ж помістили її на штучну вентиляцію легень.

“Це був найстрашніший момент, адже я не знала, чого очікувати”, - пригадує мама Пауліни Агнес Веласкез. Загалом її донька провела у лікарні близько місяця, 11 днів з цього періоду - на вентиляції легень.

Зараз дівчина досі почувається слабкою і проходить фізичну реабілітацію. Як передає CNN, вона вже може самостійно ходити.

“Моє повідомлення таке: якщо ми маєте змогу отримати щеплення, будь ласка, зробіть це. Я планую вакцинуватись, як тільки мій лікар скаже нам, що я можу”, - сказала Пауліна журналістам.

“Це дуже серйозний вірус”, - додала дівчина. - “Він не обирає, кого заразити. Він може вразити вас так же складно, як і мене”.

Раніше провідний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі не виключив, що для повної імунізації вакцинами Pfizer і Moderna буде необхідно три дози замість двох.

В матеріалі використані джерела CNN.

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