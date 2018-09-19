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Компанія Apple заплатила більше 14 мільярдів євро штрафу в Ірландії

  • Голос Америки

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Уряд Ірландії отримав виплату у більш ніж 14 мільярдів євро податків та відсотків від компанії Apple на виконання рішення ЄС 2016 року.

В серпні 2016 року, Європейська Комісія видала рішення про те, що Apple отримала неправомірні податкові переваги від уряду Ірландії.

Як Apple, так і влада в Дубліні планують подати апеляцію на рішення, заявляючи, що режим роботи для виробника iPhone відповідав законодавству Ірландії та ЄС.

Хоча 14,3 мільярда євро – це сума достатня, щоб рік фінансувати охорону здоров'я країни, уряд зазначив, що вони ніколи не створювали окремих умов для будь-якої компанії. Дублін запевняє, що подання апеляції є важливим, щоб зберегти привабливість Ірландії для інвестицій.

"В той час, як уряд цілком не погоджується з аналізом комісії і прагне анулювати це рішення, як віддані члени Європейського Союзу, ми завжди підтверджуємо, що отримаємо відшкодування тієї ймовірної фінансової допомоги, про яку йдеться", - заявив міністр фінансів Ірландії Паскаль Донохой, повідомляє The Guardian.

Представниця Єврокомісії Маргерет Вестагер підтвердила отримання коштів Ірландією.

"Сьогодні міністр фінансів Ірландії @Paschald підтвердив повне відшкодування 14 мільярдів євро незаконної допомоги компанії Apple (несплачені податки). Добре. Ми можемо закрити провадження суду про відшкодування", - написала Вестагер у Twitter.

Гроші зберігатимуться на окремому рахунку, до часу розгляду апеляції на податкове рішення Європейського Союзу.

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