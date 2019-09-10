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Україна

Трамп зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії. Ексклюзивне інтерв'ю з Вільямом Тейлором

Фото: Вільям Тейлор, 2016 рік, Інститут Миру

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Тимчасовий повірений у справах США в Україні хоче, щоб Зеленський і Трамп познайомились один з одним

Трамп зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і – сподіваймося – поборенні корупці


Вільям Тейлор розпочав свою роботу у Києві у червні. Тимчасовий повірений у справах США в Україні замінив у Київі Марі Йованович. Сайт посольства США повідомляв у червні, що Тейлор керуватиме американськими дипломатами під час "час історичних виборів і перехідного періоду".

Сам Тейлор заявив тоді, що бачить своїм пріоритетом розбудову "міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою". Дипломат також підкреслював глибоку відданість США Україні, та підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні відповів Мирославі Гонгадзе, керівниці Української служби "Голосу Америки", на запитання про участь Вашингтона у мирному процесі в Україні, суперечливі сигнали від президента Трампа щодо місця Росії у Великій сімці, майбутню зустріч президентів України та США та ін.

Мирослава Гонгадзе: Почнемо з останніх подій, коментарів президента Трампа щодо можливості залучення США до мирних переговорів між Росією та Україною , зокрема у рамках Нормандського формату. Учора президент Трамп у відповідь на запитання Української служби «Голосу Америки» сказав, що якщо Україна цього забажає, то США могли б долучитись. Чи Україна вже подала офіційне прохання стосовно долучення США або, можливо, Британії до «нормандського формату» на високому рівні?

Є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу


Вільям Тейлор: Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині діючий «нормандський формат», «нормандська четвірка» не дасть результатів – а вони хочуть результатів - тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися. Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило. Є серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі.

Ось уже 5 років триває робота над Мінськими домовленостями, 5 років діє «нормандський формат». І якщо це може принести результати – чудово. Якщо ж результатів не буде – то я так гадаю, може з’явитися прохання про появу інших учасників, таких як Сполучені Штати і Велика Британія.

: Президент Зеленський нещодавно заявив, що дискусія стосовно розширення «нормадського формату» може відбутися вже до кінця вересня. Чи не здається вам, що було б ефективно мати США і Британію присутніми на цьому раунді дискусії?

ВТ: Сполучені Штати і Британія дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти усім сторонам, надто ж Україні, знайти мирне рішення по Донбасу. Тому коли запит буде отриманий, ми будемо зацікавлені. (Радник президента США з національної безпеки) Джон Болтон був тут у Києві і мав розмову саме про це. І він сказав буквально те саме: якщо народ України забажає, аби ми приєдналися, ми зацікавлені розглянути таку можливість.

Сполучені Штати не змінюють своєї позиції. Ми завжди виходили з того, що Україна є суверенною

МГ: Президент Франції Макрон і президент Трамп припускали можливість повернення Росії до «Великої сімки». Зараз триває дискусія щодо нормалізації стосунків між Росією та Європою і Сполученими Штатами. Які можуть бути, і які мають бути умови, щоб така нормалізація відбулася?

ВТ: Напевно, кожен би хотів побачити певну нормалізацію. За тієї умови, якщо причина, яка призвела до нинішнього ненормального стану речей, була б усунута. А причина, через яку росіяни стали небажаними у «Великій вісімці», була та сама, через яку їх вигнали з Парламентської асамблеї Ради Європи. І ця причина – окупація Криму Росією, російське вторгнення в Україну, те, що Росія послала свої війська на Донбас. І саме після цього Росію почали сприймати як таку, що не бажає грати за нормальними правилами, які діють між державами.

Росія порушила суверенітет України, здійснила збройну агресію. І саме тому її вигнали з «Великої вісімки», її вигнали з ПАРЄ. Якщо росіяни підуть з Донбасу і якщо росіяни підуть з Криму, тоді вони усунуть ту проблему, яка й спричинила їхнє вигнання з цих двох організацій. І в такому випадку вони зможуть повернутися до G8 і до ПАРЄ.

Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною

МГ: Але не скидається на те, що Росія збирається піти – принаймні піти з Криму. Цими вихідними в Росії пройшли місцеві вибори, які відбулися також у Криму. Чи ви бачите ознаки того, що Росія збирається виконувати Мінські угоди? Чи, навпаки, є ознаки того, що Росія очікує більших поступок з боку України?

ВТ: Я думаю, є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку – так от, тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму.

І ціна Донбасу та Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, навертають мене до думки, що вони хотіли б забратися з Донбасу. Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди. Про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони кінець кінцем залишили Крим.

МГ: Якою буде позиція Сполучених Штатів, якщо США будуть запрошені до «нормандського формату»? Ви перелічили умови. А якою буде офіційна позиція, якщо США стануть учасником переговорів?

Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала

ВТ: Сполучені Штати не змінюють своєї позиції. Ми завжди виходили з того, що Україна є суверенною, Україна має міжнародно визнані кордони. І ця суверенність і ці кордони повинні враховуватись у будь-яких рішеннях, будь-яких угодах. Ці міжнародно визнані кордони шануються, відколи Україна стала незалежною. Це кордон! І це є умовою – суверенітет і контроль України над власними кордонами.

МГ: Щодо офіційної позіції США. Конгрес щойно оголосив про створення спеціальніх комісій з розслідування можливої причетності адвоката президента Джуліані і самого президента Трампа до спроб підштовхнути Україну розслідувати діяльність повязану з його політичним конкурентом Джо Байденом. Конгрес встановив дедлайн для відповідей на запити - 16 вересня. Чи ви у посольстві вже отримали запит від американських законодавців щодо надання якоїсь інформації чи документів Конгресові?

ВТ: Ні. Наскільки я знаю, ці три комісії в Палаті представників вирішили провести розслідування. І я читаю ті самі джерела, що вони жадають отримати інформацію. Але ми поки що не отримували жодних запитів.

МГ: Ще одне запитання повязане з розпорядженням презідента Трампа перевірити надання Україні військової допомоги. Чи ви можете підтвердити наявність подібних перевірок? Бо зараз у пресі циркулюють припущення. Який статус воєнної співпраці України і США на нинішній момент?

ВТ: Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною. Нинішня адміністрація забезпечила більше допомоги для безпеки України, включно з летальною зброєю, ніж будь-яка інша адміністрація будь-коли раніше. Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала. Є міцна підтримка в навчанні, у наданні обладнання, зброї. Це наша поточна політика.

А зараз ми здійснюємо перегляд, перевірку цієї допомоги. На нинішній момент ця перевірка майже закінчена. І я чув, що люди, які її здійснювали, озвучили свої рекомендації Білому дому. І тепер ми очікуємо висновків.

МГ: І на завершення щодо майбутньої зустрічі президентів Трампа і Зеленського. Чого сподіваються у Сполучених Штатах від цієї зустрічі і чого очікують від України?

ВТ: Одна річ, на яку ми сподіваємось і якої хотіли б, це – щоб президенти Зеленський і Трамп познайомились один з одним. Це важливо для лідерів – мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитись дуже добрими. Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою. Тож це важлива річ.

Важливими також є ті специфічні теми, які хочуть обговорити президент Трамп і президент Зеленський. Вони хочуть говорити про безпекову допомогу, і це справді важливо для обох сторін. Для Сполучених Штатів важливо бути спроможними підтримати Україну в її захисті від російської агресії.

Отож це важливий компонент, який, безумовно, буде обговорюватися. Президент Зеленський зробив це своїм головним пріоритетом. І другий його пріоритет – це протидія корупції. Президент Зеленський навіть висловився в тому сенсі, що хоче побороти корупцію. Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію. І президент Зеленський визначив це завдання як свій другий пріоритет. І я впевнений у тому, що президент Трамп зацікавлений у цьому також. Він зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і – сподіваймося – поборенні корупції.

МГ: Чи вже відомо, коли ця зустріч відбудеться?

ВТ: Зараз триває процес узгодження графіків. Обидва президенти будуть в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Ця подія відбудеться за два тижні. Президент Трамп має свій графік зустрічей, президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою. Отож сподіваюсь, зустріч двох президентів через два тижні відбудеться.

Інтерв'ю записано за технічного сприяння "Радіо Свобода".

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Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США - Джордж Кент. Відео
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Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США - Джордж Кент. Відео

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    Мирослава Гонгадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

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