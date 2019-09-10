Трамп зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії. Ексклюзивне інтерв'ю з Вільямом Тейлором

Трамп зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і – сподіваймося – поборенні корупці



Вільям Тейлор розпочав свою роботу у Києві у червні. Тимчасовий повірений у справах США в Україні замінив у Київі Марі Йованович. Сайт посольства США повідомляв у червні, що Тейлор керуватиме американськими дипломатами під час "час історичних виборів і перехідного періоду".

Сам Тейлор заявив тоді, що бачить своїм пріоритетом розбудову "міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою". Дипломат також підкреслював глибоку відданість США Україні, та підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні відповів Мирославі Гонгадзе, керівниці Української служби "Голосу Америки", на запитання про участь Вашингтона у мирному процесі в Україні, суперечливі сигнали від президента Трампа щодо місця Росії у Великій сімці, майбутню зустріч президентів України та США та ін.

Мирослава Гонгадзе: Почнемо з останніх подій, коментарів президента Трампа щодо можливості залучення США до мирних переговорів між Росією та Україною , зокрема у рамках Нормандського формату. Учора президент Трамп у відповідь на запитання Української служби «Голосу Америки» сказав, що якщо Україна цього забажає, то США могли б долучитись. Чи Україна вже подала офіційне прохання стосовно долучення США або, можливо, Британії до «нормандського формату» на високому рівні?

Є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу



Вільям Тейлор: Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині діючий «нормандський формат», «нормандська четвірка» не дасть результатів – а вони хочуть результатів - тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися. Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило. Є серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі.

Ось уже 5 років триває робота над Мінськими домовленостями, 5 років діє «нормандський формат». І якщо це може принести результати – чудово. Якщо ж результатів не буде – то я так гадаю, може з’явитися прохання про появу інших учасників, таких як Сполучені Штати і Велика Британія.

MГ: Президент Зеленський нещодавно заявив, що дискусія стосовно розширення «нормадського формату» може відбутися вже до кінця вересня. Чи не здається вам, що було б ефективно мати США і Британію присутніми на цьому раунді дискусії?

ВТ: Сполучені Штати і Британія дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти усім сторонам, надто ж Україні, знайти мирне рішення по Донбасу. Тому коли запит буде отриманий, ми будемо зацікавлені. (Радник президента США з національної безпеки) Джон Болтон був тут у Києві і мав розмову саме про це. І він сказав буквально те саме: якщо народ України забажає, аби ми приєдналися, ми зацікавлені розглянути таку можливість.

Сполучені Штати не змінюють своєї позиції. Ми завжди виходили з того, що Україна є суверенною

МГ: Президент Франції Макрон і президент Трамп припускали можливість повернення Росії до «Великої сімки». Зараз триває дискусія щодо нормалізації стосунків між Росією та Європою і Сполученими Штатами. Які можуть бути, і які мають бути умови, щоб така нормалізація відбулася?

ВТ: Напевно, кожен би хотів побачити певну нормалізацію. За тієї умови, якщо причина, яка призвела до нинішнього ненормального стану речей, була б усунута. А причина, через яку росіяни стали небажаними у «Великій вісімці», була та сама, через яку їх вигнали з Парламентської асамблеї Ради Європи. І ця причина – окупація Криму Росією, російське вторгнення в Україну, те, що Росія послала свої війська на Донбас. І саме після цього Росію почали сприймати як таку, що не бажає грати за нормальними правилами, які діють між державами.

Росія порушила суверенітет України, здійснила збройну агресію. І саме тому її вигнали з «Великої вісімки», її вигнали з ПАРЄ. Якщо росіяни підуть з Донбасу і якщо росіяни підуть з Криму, тоді вони усунуть ту проблему, яка й спричинила їхнє вигнання з цих двох організацій. І в такому випадку вони зможуть повернутися до G8 і до ПАРЄ.

Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною

МГ: Але не скидається на те, що Росія збирається піти – принаймні піти з Криму. Цими вихідними в Росії пройшли місцеві вибори, які відбулися також у Криму. Чи ви бачите ознаки того, що Росія збирається виконувати Мінські угоди? Чи, навпаки, є ознаки того, що Росія очікує більших поступок з боку України?

ВТ: Я думаю, є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку – так от, тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму.

І ціна Донбасу та Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, навертають мене до думки, що вони хотіли б забратися з Донбасу. Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди. Про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони кінець кінцем залишили Крим.

МГ: Якою буде позиція Сполучених Штатів, якщо США будуть запрошені до «нормандського формату»? Ви перелічили умови. А якою буде офіційна позиція, якщо США стануть учасником переговорів?

Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала

ВТ: Сполучені Штати не змінюють своєї позиції. Ми завжди виходили з того, що Україна є суверенною, Україна має міжнародно визнані кордони. І ця суверенність і ці кордони повинні враховуватись у будь-яких рішеннях, будь-яких угодах. Ці міжнародно визнані кордони шануються, відколи Україна стала незалежною. Це кордон! І це є умовою – суверенітет і контроль України над власними кордонами.

МГ: Щодо офіційної позіції США. Конгрес щойно оголосив про створення спеціальніх комісій з розслідування можливої причетності адвоката президента Джуліані і самого президента Трампа до спроб підштовхнути Україну розслідувати діяльність повязану з його політичним конкурентом Джо Байденом. Конгрес встановив дедлайн для відповідей на запити - 16 вересня. Чи ви у посольстві вже отримали запит від американських законодавців щодо надання якоїсь інформації чи документів Конгресові?

ВТ: Ні. Наскільки я знаю, ці три комісії в Палаті представників вирішили провести розслідування. І я читаю ті самі джерела, що вони жадають отримати інформацію. Але ми поки що не отримували жодних запитів.

МГ: Ще одне запитання повязане з розпорядженням презідента Трампа перевірити надання Україні військової допомоги. Чи ви можете підтвердити наявність подібних перевірок? Бо зараз у пресі циркулюють припущення. Який статус воєнної співпраці України і США на нинішній момент?

ВТ: Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною. Нинішня адміністрація забезпечила більше допомоги для безпеки України, включно з летальною зброєю, ніж будь-яка інша адміністрація будь-коли раніше. Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала. Є міцна підтримка в навчанні, у наданні обладнання, зброї. Це наша поточна політика.

А зараз ми здійснюємо перегляд, перевірку цієї допомоги. На нинішній момент ця перевірка майже закінчена. І я чув, що люди, які її здійснювали, озвучили свої рекомендації Білому дому. І тепер ми очікуємо висновків.

МГ: І на завершення щодо майбутньої зустрічі президентів Трампа і Зеленського. Чого сподіваються у Сполучених Штатах від цієї зустрічі і чого очікують від України?

ВТ: Одна річ, на яку ми сподіваємось і якої хотіли б, це – щоб президенти Зеленський і Трамп познайомились один з одним. Це важливо для лідерів – мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитись дуже добрими. Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою. Тож це важлива річ.

Важливими також є ті специфічні теми, які хочуть обговорити президент Трамп і президент Зеленський. Вони хочуть говорити про безпекову допомогу, і це справді важливо для обох сторін. Для Сполучених Штатів важливо бути спроможними підтримати Україну в її захисті від російської агресії.

Отож це важливий компонент, який, безумовно, буде обговорюватися. Президент Зеленський зробив це своїм головним пріоритетом. І другий його пріоритет – це протидія корупції. Президент Зеленський навіть висловився в тому сенсі, що хоче побороти корупцію. Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію. І президент Зеленський визначив це завдання як свій другий пріоритет. І я впевнений у тому, що президент Трамп зацікавлений у цьому також. Він зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і – сподіваймося – поборенні корупції.

МГ: Чи вже відомо, коли ця зустріч відбудеться?

ВТ: Зараз триває процес узгодження графіків. Обидва президенти будуть в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Ця подія відбудеться за два тижні. Президент Трамп має свій графік зустрічей, президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою. Отож сподіваюсь, зустріч двох президентів через два тижні відбудеться.

Інтерв'ю записано за технічного сприяння "Радіо Свобода".

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