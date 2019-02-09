Літній екс-голова ЦРУ домігся ув'язнення здирника, який видурив у стареньких у США сотні тисячі доларів

Екс-голова ЦРУ 94-річний Вільям Вебстер та його дружина Лінда домоглися ув'язнення у США здирника з Ямайки, який за допомогою телефону ошукав багатьох стареньких у США отримавши від них сотні тисяч доларів. Про це повідомляє канал CNN.

Оборудка виглядала наступним чином: здирники обдозвонювали номери у США, вираховуючи довірливих, хворих та деменцію, а часто і самотніх людей похилого віку. Жертвам повідомляли про те, що вони виграли мільйони доларів у популярні у США лотереї та додавали, що для отримання виграшу треба сплатити певну суму буцімто у якості податків, плати за переказ тощо.

Під час першого дзвінка подружжю Вебстерів 4 роки тому чоловік, яким пізніше виявився мешканець Ямайки на ім'я Томас, представився вигаданим ім'ям та повідомив про виграш 15,5 мільйонів доларів та автівки. Він заявив про необхідність переказати 50 тисяч доларів, щоб отримати виграш.

Жінка просто під час дзвінка зв'язалась із ФБР та підключила агента до прослуховування розмови

Вільям Вебстер негайно зв'язався із ФБР, а наступного для, коли зловмисник подзвонив знову, повідомив йому, що не має необхідних коштів. За місяць дзвінок від шахрая із заблокованого номера прийняла Лінда Вебстер. Цього разу чоловік заявив, що слідкує за будинком літньої пари, описав як він виглядає і заявив, що стареньких не було вдома попередньої ночі. Жінка просто під час дзвінка зв'язалась із ФБР та підключила агента до прослуховування розмови.

Чоловіка було заарештовано наприкінці 2017-го року, коли він прилетів до Нью-Йорка до знайомих. У ході суду над ним виявилося, що раніше його жертвами у США стали двоє мешканців Каліфорнії, які відправили чоловіку десятки тисяч доларів. Під час одного з дзвінків здирники назвав себе "Обамою".

У відео сюжеті CNN на тему телефонного здирництва, родина однієї із жертв подібних оборудок висловила думку, що злочинці могли отримати доступ до бази даних літніх людей, які страждають на деменцію і цілеспрямовано атакували їх. Батько цієї родини страждав на деменцію і за кілька років відправив здирникам тисячі доларів. Після чергового дзвінка з вимогою відправити значну суму літній чоловік застрелився.

ЗМІ наголошують, що будь-які дзвінки та повідомлення про виграші у лотереях, отримання ЗМІ тощо є спробами здирництва. Різноманітні інструменти ідентифікації людини доступні онлайн та ін. дозволяють за незначними фрагментами особистих даних оперативно вирахувати домашню адресу (вигляд будинку можна встановити на Google Maps, маючи адресу), елементи біографії людини тощо. Наявність у когось елементів знань про вашу особистість має лише більше насторожити, а не викликати довіру до цієї людини, радять експерти з безпеки.