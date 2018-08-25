У суперегероя можна забрати костюм, але не суперсилу - в Nike відповіли на заборону чорного костюма Серени Вільямс

"У супергероя можна забрати костюм, але не її суперсилу". Таким гаслом компанія Nike підтримала зірку тенісу Серену Вільямс костюм якої розкритикували французькі посадовці.

Після того, як зірка тенісу Серена Вільямс вдягнула чорний костюм для участі в цьогорічному French Open, посадовці, які опікуються спортом в країні заявили про введення дресс-коду на наступні турніри.

Президент федерації тенісу Франції Бернар Джудічеллі окремо відзначив костюм Вільямс в інтерв’ю журналу Tennis: «Він більше не буде прийнятним. Потрібно поважати гру і місце», - наголосив він.

Інші тенісні турніри, як, наприклад, Уімблдон мають суворий дресс-код – однак, Джудічеллі відзначив, що нові правила французького турніру не будуть такими ж суворими, як правило британського турніру про виключно білий колір одягу.

В травні Вільямс сказала журналістам, що почувається як «принцеса-воїн» в цьому костюмі і, що носити лосини добре «для циркуляції крові». Після народження доньки минулого року, Серена страждала від застою крові в легенях і з того часу мала «багато проблем» зі згустками крові.

Дивіться також: Час-Тайм. Що думають сенатори США про нинішній стан України