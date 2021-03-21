Неймовірна історія про чоловіка, який виграв лотерею на мільйон доларів і потім загубив квиток

Мешканець Теннессі виграв лотерею на 1 мільйон доларів і загубив квиток.

Нік Слеттен з міста Спарта після роботи 10 березня придбав пляшку та лотерейний квиток у місцевому продуктовому магазині. Чоловік працює на будівництві, кладе плитку.

Наступного ранку Нік перевірив по телебаченню результати розіграшу і дізнався, що виграв понад мільйон доларів.

“Я був вражений, не міг повірити”, - розповів потім Нік.

Того дня Слеттен поспішав на роботу до своєї подруги Мішель і розповів їй про виграш. Далі він поїхав по домашніх справах, зокрема, відвідати брата та заїхати в магазин автозапчастин.

Приблизно через годину Слеттен помітив, що квитка лотереї при ньому немає. “Я його ніде не міг знати”, - каже він.

Представники лотерейної компанії у штаті Теннессі заохочують гравців підписувати квитки під час купівлі, “щоб запобігти випадкам, коли хтось інший може знайти або вкрасти квиток і поміняти його на готівку”.

Відтак Слеттен вирішив повернутись в усі місця, які відвідував того дня. Йому врешті вдалося знайти свій квиток на вулиці, на паркувальному майданчику, біля дверей водія іншого автомобіля.

“Це квиток на мільйон доларів, і хтось на нього просто наступив”, - сказав Слеттен.

За даними лотерейної компанії у Теннессі, квиток Ніка Слеттена - один з 5-ти виграшних квитків лотереї, які були продані у цьому штаті в березні.

За отримані від лотереї кошти Нік Слеттен та його подруга планують придбати будинок, автомобіль, а решту грошей - інвестують.

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