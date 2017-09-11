16 річниця трагедії: у США вшановують жертв терактів 11 вересня

Президент Трамп і перша леді Меланія Трамп беруть участь у пам'ятних заходах





Президент США Дональд Трамп в понеділок вперше очолить пам'ятні заходи з нагоди річниці терактів 11 вересня. Цей серйозний момент, який не має відношення до партійних чвар, може нагадати про суперечливі заяви Трампа з приводу самого страшного теракту на території США.



У момент, коли перший літак врізався в одну з веж-близнюків Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку президент Трамп з дружиною Меланією провели хвилину мовчання в Білому домі в пам'ять про майже 3 000 людей, які загинули від рук терористів.

11 вересня 16 років тому, терористи захопили пасажирські літаки і врізалися в будівлі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку і Пентагон. Ще один захоплений літак розбився на полі в районі міста Шенксвілл, штат Пенсильванія.



Президент Трамп з дружиною також відвідають пам'ятну церемонію в Пентагоні, яку очолять міністр оборони Джим Маттіс і глава Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Джозеф Данфорд.

Заходи проходять на тлі руйнівних наслідків двох ураганів, що обрушилися на США за останні три тижні.



Віце-президент Майк Пенс представлятиме адміністрацію на пам'ятному заході біля меморіалу 11 вересня в Шенксвіллі.



У Трампа, який народився і виріс в Нью-Йорку, з терактами 11 вересня склалася дивна історія: з одного боку, він нерідко приводить їх в якості прикладу мужності міських служб екстреного реагування, з іншого - виступає з непідтвердженими твердженнями про те, що він сам бачив і робив в той день.



Трамп часто говорить про те, як хоробро повелися нью-йоркські поліцейські, пожежники та інші співробітники служб екстреного реагування, які поспішили до вежх-близнюків, ризикуючи власним життям. За словами президента, це приклад стійкості міста, що заслужив за це повагу багатьох людей.





Однак Трамп також критикував реакцію президента Джорджа Буша-молодшого, звинувачуючи того в нездатності забезпечити безпеку американців.



Крім того, Трамп виступив з низкою сумнівних заяв про теракти 11 вересня: зокрема, він заявив, що в момент нападу на хмарочосив тисячі мусульман в Джерсі-Сіті, розташованому по іншому боці Гудзона від Мангеттена, зустрічали теракт радісними вигуками. В архівах ЗМІ ніяких підтверджень такої події немає.



Трамп також стверджує, що втратив «сотні друзів» в результаті цього теракту, а згодом особисто допомагав розгрібати завали. При цьому він ніколи не згадував імен загиблих знайомих, за винятком католицького священика, який був капеланом міської пожежної служби.



Минулого року 15-я річниця терактів відзначалася в самий розпал запеклої передвиборчої боротьби між Трампом і його суперницею, демократом Гілларі Клінтон. Вони відвідали жалобну церемонію на Мангеттені, проте Клінтон поспішно покинула її. Відеокамери зняли, як їй допомагають сісти в мікроавтобус.



Пізніше Клінтон повідомила, що за кілька днів до цього у неї діагностували пневмонію.



Цей епізод привернув додаткову увагу до заяв Трампа про те, що у Клінтон недостатньо сил, щоб стати президентом. Клінтон на кілька днів призупинила кампанію, щоб відновитися. В одному з рекламних роликів Трампа з'явилися кадри, де вона, похитуючись, іде з траурного заходу.

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