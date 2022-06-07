Уряд США вказує на спроби використати війну Росії проти України для загроз всередині США

У наступні півроку в США очікується підвищений рівень терористичних загроз. Про це йдеться в новому бюлетені внутрішніх загроз, яке опилюднило Міністерство внутрішньої безпеки США у вівторок.

Звіт видано після декількох смертоносних стрілянин у США. Минулого місяця, підозрюваний відкрив вогонь в супермаркеті в Баффало, штат Нью-Йорк, і застрілив 10 осіб та поранив трьох. За 10 днів перед цим сталась смертоносна стрілянина в початковій школі в місті Увальді, Техас.

"Нещодавні акти насильства в спільнотах в країні трагічно продемонстрували, що країна залишається у підвищеному середовищі загроз і ми очікуємо, що середовище стане більш динамічним у наступні місяці", - заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. Він вказав на загрозу ймовірного збільшення насильства та терористичних нападів через дезінформацію, теорії змови, а також на тлі важливих подій у США, як-то вибори і очікування рішення Верховного суду стосовно абортів.

Із ситуації намагаються скористатись іноземні супротивники, йдеться у звіті.

"Зловмисні іноземні діячі з Китаю, Ірану, Росії та інші намагаються збільшити внутрішні розбіжності та послабити фокус та позиції США на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

В Міністерстві вказують на спроби використати російську війну в Україні для загроз всередині США. Зокрема вказується на заклики так званої "Кіберармії Малагем", яка підтримує Аль-Каєду, і в квітні 2022 року закликала своїх прихильників їхати до України, щоб навчитись використовувати зброю для нападів на Захід.

У звіті також зазначається, що Росія та інші діячі поширюють теорії змови, приписуючи США відповідальність за російсько-українську кризу і заявляючи про буцімто існування підтримки з боку США біологічних лабораторій та лабораторій з розробки зброї за кордоном.

"Деякі з цих осіб використовували ці теорії змови, щоб виправдати заклики до насильства проти посадовців США та установ", - мовиться у звіті.