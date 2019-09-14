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Трамп підтвердив смерть Хамзи бін Ладена

  • Голос Америки
Хамза бін Ладен

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Хамзу бін Ладена було ліквідовано в результаті контртерористичної операції. Хамза бін Ладен, один з синів колишнього очільника Аль-Каєди Осами бін Ладена, поставав в якості нового лідера цієї терористичної організації. Повідомлення про його смерть публікували ЗМІ ще більше місяця тому, але тепер новина отримала офіційне підтвердження.

"Втрата Хамзи бін Ладена не лише позбавляє Аль-Каєду важливих лідерськиих якостей і символічного зв'язку з його батьком, але і шкодить операційній діяльності групи", - йдеться в заяві президента США.

Хамза видавав відео та аудіозвернення в Інтернеті, закликаючи послідовників проводити напади на Сполучені Штати та Західних союзників, щоб помститись за вбвство його батька американськими військовими в березні 2011 року, йдеться в повідомленні.

Хамза був одружений з донькою Мохаммеда Атти – провідника тих, хто захопив літаки та одного з організаторів нападу на США у вересні 2001 року.

Хамза був одним з улюбленців Осами бін Ладена, який мав щонайменше 20 дітей від шести дружин і сам був 17-тим з 52-х дітей у сім’ї.

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