Шлях України до НАТО має бути відкрито, незважаючи на територіальні спори – експерт США

Позитивним результатом цьогорічного саміту НАТО в Брюсселі стала пропозиція НАТО до Скоп’є про початок переговорів стосовно вступу до НАТО. Про це заявив аналітик Atlantic Council Деймон Вілсон, виступаючи на слухання Гельсінської комісії в Вашингтоні на тему "Окупацію Грузії Росією та ерозія світового порядку"

Ми можемо зробити те саме стосовно Грузії та України

«Ми можемо зробити те саме стосовно Грузії та України», - заявив аналітик, відзначивши стабілізуючий вплив розширення НАТО на прикладі країн Балтії.

Нерішучість НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року стосовно надання членства Україні та Грузії відкрила період стагнації у розширенні НАТО. Цим періодом невизначеності скористалась Росія для дестабілізації в регіоні, переконаний аналітик.

Розрахунок Путіна завжди був: "якщо мені дозволити це робити, я це зроблю

Зі співзвучними ремарками під час слухань виступив і сенатор Бен Кардин. "Розрахунок Путіна завжди був: "якщо мені дозволити це робити, я це зроблю", -заявив сенатор. Серед прикладів такої стратегії Путіна сенатор згадав про вторгнення Росії до Грузії, яке фактично зупинило просування цієї країни на шляху до ЄС та НАТО, введення військ до Молдови, а також анексію Криму і вторгнення на територію сходу України.

Деймон Вілсон закликав виправити помилки Бухарестського саміту 2008 року, коли "консенсус стосовно того, як утримувати Європу цілісною та вільною розпався". На той час, країни-члени НАТО не надали план дій для вступу до НАТО для Грузії та України. Він закликав не сприймати як даність існування нестабільної сірої зони на сході Європи.

"Тепер, через 10 років після саміту і після російського вторгнення до Грузії та України, ми наражаємось на ризик того, що наші слова будуть далекі від реальності", - наголосив Вілсон.

Навіть якщо цинічно віддати Грузію та Україну до сфери впливу Кремля, це не зміцнить стабільність, бо суперечитиме бажанню населення цих країн

Провокує Росію не розширення НАТО, а невизначеність, переконаний Вілсон.

Поступки Росії з питання розширення НАТО не стануть фактором стабілізації, наголошує Вілсон. "Навіть якщо цинічно віддати Грузію та Україну до сфери впливу Кремля, це не зміцнить стабільність, бо суперечитиме бажанню населення цих країн", - наголосив він.

Саме відсутність гарантій безпеки Грузії і України спонукало Росію до окупації і анексії їх території. "Грузія та Україна роблять більше ніж інші для захисту принципів Альянсу", - наголошує Вілсон. Україна, зокрема, має найбільш перевірені в бою війська, порівняно до будь-якої європейської країни.

Наразі діє правило НАТО стосовно того, що нові члени не можуть приєднатись до Альянсу, якщо мають територіальні суперечки. Це стимулює Росію утримувати окуповані території як довгостроковий запобіжник проти розширення НАТО, відзначив Вілсон.

Під час слухань, Люк Коффі з аналітичного центру Heritage Foundation запропонував для Грузії варіант членства в НАТО, який би враховував наявність територіальної суперечки. Зокрема, членство в НАТО може включати поширення дії статті 5 про гарантії безпеки на територію Грузії, де немає територіальних суперечок, пропонує Коффі.



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