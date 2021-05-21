ЗМІ: Електромобілі Tesla не допускають на деякі державні об'єкти у Китаї

Інформаційна агенція Reuters з посиланням на кількох поінформованих осіб повідомляє, що співробітникам деяких державних установ у Китаї вказали не паркувати їхні електромобілі Tesla на території державних об'єктів. Як відзначає агенцій, не очевидно, чи йдеться про окремі випадки, чи ширшу урядову політику у Китаї.

За інформацією ЗМІ, причиною заборони є побоювання щодо збору інформації за допомогою встановлених на машинах камер.

"Хоча сенсори та камери, які можуть допомагати водінню, присутні у численних авто, поінформовані особи заявили, що обмеження нині стосується лише машин Tesla. У березні автівкам Tesla було заборонено в'їзд до деяких військових комплексів у Китаї, повідомляли тоді джерела Reuters, вказуючи на занепокоєння щодо камер", - відзначає Reuters.

Агенція не отримала офіційний коментар від уряду Китаю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у США система автопілоту Tesla, яка використовує камери, радар та сонар ближнього радіусу дії, мала проблеми із зупиненими авто надзвичайних служб. Інформаційна агенція AP повідомляла, що авто Tesla врізались у пожежні авто зупинені на атошляхах, які мали увімкнуті аварійні сигнали.

У березні керівник Tesla Ілон Маск заявив, що якби його компанії використовували авто для шпигунства у будь-якій країні, її було би закрито. 30% продаж автобудівника припадає на Китай. Tesla також має завод у країні.

Як повідомляється, компанія також веде перемовини про придбання китайського виробника дешевших зарядних батарей EVE.

Дивіться також: Американська Венеція: як свого часу престижний район перетворився на місто безхатьків