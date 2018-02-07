Ілон Маск відправив у космос свій червоний електромобіль Tesla

Ракета Falcon Heavy відправила в навколосонячну орбіту ракету-носій з Tesla на борту





У вівторок 6 лютого з мису Канаверал, у Флорида, була успішно запущена важка ракета-носій Falcon Heavy. Раніше її запуск відкладався на кілька годин у зв'язку з підвищеною швидкістю вітрів у верхніх шарах атмосфери.

Незадовго до запуску глава компанії SpaсeX Ілон Маск відзначав, що ризик невдалого запуску досить реальний. 27 двигунів ракети Falсon Heavy повинні були синхронно пройти етап запалювання. В результаті випробування нова ракета стала найпотужнішою ракетою з усіх нині існуючих і найпотужнішою після ракет НАСА Saturn 5, які доставили астронавтів на Місяць 45 років тому.



Нинішнє тестування найбільшої в світі ракети передбачає, що в подорож навколо Сонця відправиться спортивний автомобіль.



Ракета обладнана трьома прискорювачами і 27 двигунами, щоб забезпечити тягу більше 2 мільйонів кг.



Хоча зазвичай при тестових запусках ракет в якості корисного вантажу використовуються сталеві або бетонні блоки, глава SpaceX Ілон Маск вирішив помістити в ракету електромобіль Tesla, за кермом якої сидить манекен Starman.



Минулого місяця Маск написав в Twitter, що йому дуже подобається ідея відправити автомобіль у нескінченну подорож космосом, де його через мільйони років можуть виявити представники інопланетної цивілізації.

Маск назвав успішний запуск Falcon Heavy не лише перемогою, а й «великим полегшенням», адже боявся вибуху просто на старті.

«Божевільні речі збуваються», – зазначив американський винахідник-мільярдер.

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