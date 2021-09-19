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В Техасі розбився тренувальний американський військовий літак

В передмісті Далласа, що в Техасі, розбився невеликий американський військовий літак. Внаслідок катастрофи отримали поранення два пілоти, також постраждали декілька будинків - за різними повідомленнями, від трьох до шести.

Як повідомляє кореспондент NBC 5 Скотт Гордон, літак впав у житловому районі Лейк Ворт. Пілоти встигли евакуюватись - один із них застряг у електричних проводах, інший приземлився на дерево. Обом надається медична підтримка. Повідомлень про поранення серед місцевих мешканців немає.

“Цей інцидент міг бути набагато гіршим”, - прокомоментував начальник пожежної служби Лейк Ворта Раян Артур.

За інформацією FOX News, літак типу T-45C Goshawk вилетів з аеропроту в місті Корпус Крісті та здійснював навчальний політ.

Наразі район, де трапилась аварія, знеструмлений. Очікується що електропостачання до будинків зможуть відновити протягом кількох днів.

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