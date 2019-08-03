У Техасі нападник розстріляв людей - Трамп назвав подію "жахом", пообіцяв допомогу постраждалим

У місті Ель-Пасо, штат Техас, нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру. Повідомляється про значну кількість вбитих та поранених. Поліція затримала зловмисника, якого ЗМІ описують як 20-річного чоловіка.

Новини дуже погані, чимало вбито. Працюємо з владою штату та місцевою владою, та правоохоронцями

Окремі повідомлення пов'язують нападника із поширеним онлайн маніфестом, автор якого висловив неприязнь до латиноамериканців, звинуватив Демократичну та Республіканську партію у сприянні міграції та ін. Зв'язок затриманого із даним маніфестом не підтверджено.

Находять повідомлення, що жертвами розстрілу стали понад 20 осіб. До цієї цифри буцімто належать, як вбиті так і поранені. З'являються нові, часто суперечливі повідомлення, про кількість жертв та обставини події.

CBS News повідомляють з посиланням на місцевий шпиталь, що в останньому надають допомогу 11 пораненим. З них 9 перебувають у критичному стані, а 2- у стабільному.

Президент США заявив, що уряд усіляко сприятиме правоохоронцям та місцевій владі.

"Жахливі розстріли у Ель-Пасо, Техас. Новини дуже погані, чимало вбито. Працюємо з владою штату та місцевою владою, та правоохоронцями. Поговорив з губернатором та пообіцяв повну підтримку з боку уряду. Хай з вами буде Бог!", - написав президент США.

Забагато громад у США вже постраждали від подібних трагедій. Ми маємо негайно покінчити із епідемією насильства з використанням зброї у нашій країні

Між тим, як повідомляють ЗМІ, місцеві правоохоронці заявили про необхідність значної кількості крові для переливання постраждалим.

Численні законодавці, оглядачі звертають увагу на те, що розстріл в Ель-Пасо став черговим для США.

"Жахливі новини із Ель-Пасо. Сердце болить за жертв та їх родини. Забагато громад у США вже постраждали від подібних трагедій. Ми маємо негайно покінчити із епідемією насильства з використанням зброї у нашій країні", - твітує популярна сенаторка Елізабет Воррен, яку називають провідною претенденткою на номінацію на президентських виборах США 2020 від Демократичної партії.

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