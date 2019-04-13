Потужний американський комплекс ПРО прибуває до Східної Європи

THAAD, пересувний наземний протиракетний комплекс для висотного атмосферного перехоплення ракет середньої дальності, цього літа прибуде до Румунії. Про це йдеться в заяві від 11 квітня, виданій Командуванням силами США в Європі.

Раніше комплекс THAAD було розташовано в Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході, пише оборонне видання Defense News.

Метою розташування комплексу в Румунії стане «підтримка протиракетної оборони НАТО», йдеться в заяві. Командування США заявило, що THAAD не додасть атакувальних спроможностей, а є спрямованим на те, щоб посилити можливості для «стримування подальшого конфлікту а також оборони себе та союзників НАТО, якщо стримування не спрацює».

З часу російської незаконної анексії Криму, НАТО посилило захист Європи, запровадивши програму Європейського пофазового адаптивного підходу (ЕРАА). До цієї систем захисту входить радар AN/TPY-2, розташований в Туреччині і дві системи Aegis – у Румунії та Польщі. Побудова останньої відбувається з затримками і її запуск очікується в 2020 році, зауважує видання.

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