Ті, хто взаємодіє з Росією, можливо, матимуть справу зі США - Carnegie Center про «Кремлівську доповідь»

"Сила американських санкцій не в конкретних іменах людей, або назвах компаній, але в простому посланні: ті, хто хоче співпрацювати з Росією, можливо, матимуть справу зі Сполученими Штатами. Нещодавній "Кремлівський перелік"» підкреслює це послання", - наголосив Дмітрій Тренін, голова американської аналітичної установи Carnegie Center в Москві.

Перелік російських олігархів в "Кремлівській доповіді" за складом подібний до минулорічного рейтингу Forbes, найзаможніших російських бізнесменів, статки яких загалом оцінювались в практично 400 мільярди доларів, зазначають західні ЗМІ.

Основні російські бізнесмени, включаючи голів двох найбільших банків – "ВТБ" та "Сбербанку", металургійних магнатів та голову державної газової монополії "Газпром" увійшли до переліку олігархів, близьких до Кремля.

Перелік з 210 осіб, включаючи олігархів зі статками більше 1 мільярда доларів було складено в рамках закону про санкції, ухваленому в серпні.

Що означатиме внесення до переліку для олігархів, поки що не відомо. В документі зазначається, що включення до переліку "жодним чином" не означає накладення санкцій, або ймовірності їх накладення.

Один з 114 російських посадовців, чиє ім’я потрапило до переліку сказав Reuters: "це більше схоже не книгу "Хто є хто в російській політиці".

Західний банкір, який зараз провадить угоду з особою, включеною до переліку, зазначив Reuters, що йому не відомо, що означає включення. "Якщо заборонити угоди з усіма цими людьми, 80 відсотків угод (з російськими компаніями) припиняться", - зазначив він.

Деякі особи з близькими зв’язками до Путіна не увійшли до переліку. Цей факт може спричинити до виникнення питань всередині російської еліти.

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