Тіллерсон: Трамп доручив мені працювати над поліпшенням відносин з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив державному секретареві Рексу Тіллерсону, що суперечки навколо розслідувань ймовірних зв'язків його найближчого оточення з Росією не повинні підривати зусилля США щодо відновлення відносин з Москвою.



Про це глава американської дипломатії заявив у вівторок в Новій Зеландії, куди він прибув після поїздки до Австралії.



Адміністрації Трампа доводиться відбиватися від питань про її контакти з російським урядом. Тіллерсон повідомив, що Трамп доручив йому спробувати поліпшити відносини з Росією незалежно від політичного настрою в США.



На прес-конференції у Новій Зеландії Тіллерсона запитали, наскільки він стурбований тим, що політична криза в США може призвести до краху адміністрації Трампа.



«Я не можу прокоментувати це, оскільки не маю безпосередньої інформації», - відповів він.



«Президент чітко сказав мені, що ми не повинні допустити, щоб події, які відбуваються у нас в політичній сфері, заважали роботі, якою нам треба зайнятися стосовно цих взаємин. Він також чітко сказав, що ми можемо досягти прогресу. У всіх цих інших речах я не беру участі», - сказав Тіллерсон після зустрічі з прем'єр-міністром Біллом Інґлішем.



У січні американські розвідувальні відомства прийшли до висновку, що Москва намагалася вплинути на результат виборів в США на користь Трампа, в тому числі за допомогою хакерських атак на електронне листування високопоставлених демократів. Кремль відкидає ці звинувачення.



Трамп заперечує твердження про змову з Росією, проте розслідування, які ведуть ФБР і Конгрес, затьмарюють перші місяці його президентства.

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