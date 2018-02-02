Тіллерсон попередив Латинську Америку про наміри Росії та Китаю

Держсекретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що Китай та Росія відіграють "тривожну" роль у Латинській Америці. Він закликав сили в регіоні радше працювати зі Сполученими Штатами, повідомляє "Голос Америки".

"Латинській Америці не потрібні імперські сили, які бажають тільки вигоди для своїх людей", - наголосив Тіллерсон, виступаючи в Техаському університеті перед тим, як розпочати візит до Південної Америки.

"Китай, як він це робить на ринках, що розвиваються по всьому світові, як видається при поверхневому погляді, пропонує привабливий шлях розвитку, але в реальності він часто надає короткострокові переваги в обмін на довгострокову залежність", - наголосив Тіллерсон.

Він також розкритикував Росію за продаж зброї недружнім авторитарним урядам у регіоні.

Коментуючи ситуацію в регіоні, Тіллерсон відзначив можливість військового перевороту в Венесуелі, який би припинив владу Мадуро. Він наголосив, що військові Венесуели можуть вирішити вигнати президента Ніколаса Мадуро, але утримався від прогнозів, чи це станеться.

Тіллерсон наголосив, що адміністрація Трампа не просуває "зміну режиму" в Венесуелі, але було б "найлегше", якби Мадуро сам полишив владу. Він не виключив можливості змін у Венесуелі і сказав, що Сполучені Штати, відносини яких із соціалістичним режимом Венесуели постійно погіршуються, хотіли б, щоб ця зміна відбулась мирно.

"Ми не виступаємо за зміну режиму, або відставку президента. Ми виступаємо за те, щоб вони повернулись до Конституції", - сказав Тіллерсон, відповідаючи на запитання, чи необхідним є усунення Мадуро і якою буде роль США в цьому.

"В історії Венесуели і, фактично, інших латиноамериканських та південноамериканських країн часто військові цим займаються", - сказав держсекретар.

"Коли все стає так погано, що військове керівництво не може більше служити громадянам, вони беруть на себе мирний перехід....Чи станеться це в цьому випадку чи ні, я не знаю", - додав він.

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