Тіллерсон закликав Росію повернутись до СЦКК і зменшити рівень насильства на Донбасі

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Росію повернути свого представника до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) і зменшити рівень насильства. Він також підкреслив занепокоєння США посиленням насильства на сході України.

Про це повідомляє Державний департамент США за результатами телефонної розмови держсекретаря США Рекса Тіллерсона та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що відбулась.

Сторони також обговорили дестабілізацію, спричинену ядерною програмою Північної Кореї і наголосили, що ні США, ні Росія не приймають Північну Корею в якості ядерної держави. Сторони погодились співпрацювати з дипломатичного врегулювання на Корейському півострові. Стосовно Сирії, сторони обговорили важливість підтримки Женевського процесу задля досягнення мирного врегулювання сирійського конфлікту.

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