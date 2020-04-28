15 мільйонів нових випадків домашнього насильства проти жінок можуть приносити кожні 3 місяці карантину - ООН

Каранатин через пандемію коронавірусу призвів до того, що домашнє насильство проти жінок у світі зросло на 20%, адже жертви фактично опиняються замкненими зі своїми нападниками, говорить Організація Об'єднаних націй. Про це повідомляє Thomson Reuters Foundation.

ООН прогнозує, що пандемія матиме "катастрофічний вплив" на жінок.

Кожні три місяці карантину можуть приносити 15 мільйонів нових випадків домашнього насильства проти жінок, ніж зазвичай, каже агенція ООН із репродуктивного здоров'я (UNFPA). Дослідники називають це "тіньовою пандемією".

Якщо карантин триватиме півроку, то кількість випадків незапланованої вагітності зросте до 7 мільйонів

Низка країн уже звітує про різке зростання кількості випадків домашнього насильства, про які жертви повідомляють через гарячі телефонні лінії. Водночас, карантин значно ускладнює можливість соціальних працівників та благодійних організацій допомагати жертвам.

За оцінками експертів, 44 мільйони жінок у 114 країнах низького і середнього рівня розвитку можуть втратити доступ до контрацепції, що може призвести до мільйона випадків небажаної вагітності, якщо карантин триватиме три місяці й призведе до проблем із постачанням і послугами.

Якщо ж карантин триватиме півроку, то кількість випадків незапланованої вагітності зросте до 7 мільйонів, каже спільне дослідження Університету Джонса Гопкінгса у США, Університету Вікторії в Австралії та міжнародної організації у галузі охорони здоров'я Avenir Health.

Бідність, яка лише поглиблюється, може змусити більше родин зарано видати дочок заміж

Крім того, під час спалаху коронавірусу на 13 мільйонів неповнолітніх дівчат більше, ніж зазвичай, можуть насильно видати заміж, 2 мільйони - піддати жіночому обрізанню, що визнано насильством міжнародною спільнотою, - кажуть дослідники. Причина, зокрема, у тому, що бідність, яка лише поглиблюється, може змусити більше родин зарано видати дочок заміж.

"Пандемія лише поглиблює нерівність, і мільйони нових дівчат і жінок ризикують втратити можливість планувати народження дітей і захищати своє здоров'я", - заявила голова агенції UNFPA Наталія Канем.

Крім того, світова галузь охорони здоров'я зараз зосереджена на подоланні COVID-19, тож жертвам насилля можуть менше надавати допомогу, а також жінки можуть намагатись уникати походів до шпиталів.

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