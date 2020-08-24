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Тихановська зустрілась із заступником держсекретаря США у Литві

  • Голос Америки
Опозиційний білоруський політик Світлана Тихановська зустрілась з заступником Держсекретаря США Стівено Біганом

Екс-кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська зустрілась у Литві із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом, - повідомляє Reuters. Біган заявив, що немає ознак жодного планованого Росією військового вторгнення в Білорусь і закликав Мінськ підтримати допомогу ОБСЄ у врегулюванні ситуації.

"США не можуть і не будуть вирішувати, як розвиватимуться події у Білорусі, це право народу Білорусі", - підкреслив він.

Тихановська висловила подяку Сполученим Штатам за їхню підтримку мирних демонстрантів в Білорусі. "Ми завжди говорили, що готові говорити і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті для посередництва міжнародних організацій з метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо об'єктивного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу", - сказала Тихановська. "Водночас ми закликаємо всі країни поважати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі". Про це йдеться в опозиційному телеграм-каналі.

Раніше посольство США в Україні повідомило про візит Бігана до Вільнюса, Москви та Києва з 24 по 27 серпня "для зустрічей із урядовцями та обговорення регіональних і міжнародних проблем".

"Світлана Тихановська зустрілась із заступником держсекретаря Стівеном Бігуном до свого візиту в Москву", - наголосив журналіст Франанк Вячорка, консультант Агенції із глобальних медіа США.

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