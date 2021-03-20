На Олімпіаду в Токіо 2021 не допустять глядачів з-за кордону

Організатори Олімпійських ігор у Токіо оголосили, що не дозволять приїхати на змагання глядачам із-за кордону через побоювання можливого нового сплеску захворюваності на коронавірус.

Міжнародні олімпійський та паралімпійський комітети повідомили, що "цілком поважають і приймають" це рішення.

Понад мільйон квитків на змагання уже продано глядачам з-за кордону, а 4,5 мільйона квитків придбали японці. Організатори повідомили, що замість того, щоб зволікати із прийняттям рішення, вони вирішили заздалегідь повідомити іноземцям про те, що їх не пустять до країни, аби ті мали час, щоб скасувати свої плани й бронювання готелів та авіаквитків.

Олімпіада 2020 року була перенесена на 2021 через пандемію. Від коронавірусу у Японії за офіційною статистикою померли менш ніж 9 тисяч людей. Вважається, що країна загалом впоралась із зменшенням наслідків COVID-19 успішніше, ніж інші держави.​

У МОК заявили, що це "складне рішення", яке "потребує жертв від кожного".

Трибуни на стадіонах та спортивних аренах заповнюватимуть місцевими уболівальниками. Який відсоток крісел дозволять заповнити - стане відомо у квітні.

Фінансовий тягар повернення вартості квитків лягатиме на японську владу, що вже витратила понад 15 мільярдів доларів на організацію змагань. 6,7 мільярда з цієї суми - гроші платників податків. Остаточні витрати можуть бути удвічі вищими, згідно з даними державного аудиту.

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