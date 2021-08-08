Олімпіада закінчилась: США здобувають найбільше золотих медалей

Сполучені Штати стали лідерами за кількістю золотих медалей на Олімпійських іграх у Токіо, випередивши на одну медаль Китай. Також США здобувають найбільшу кількість усіх медалей - спортсмени вибороли 39 золотих, 41 срібну та 33 бронзових - разом 113 медалей.

В останній день ігор золото здобула жіноча команда США з баскетболу, вигравши у Японії з рахунком 90:75. Після цього золоту медаль вперше в історії ігор виборола жіноча збірна Сполучених Штатів з волейболу - у фіналі фона перемогла Бразилію з рахунком 3-0. На додачу, першість у омніумі (дисципліні у велотрекових перегонах) здобула американська велогонщиця Дженіфер Валенте. Цим вона вивела Сполучені Штати на перше місце за кількістю золотих медалей на іграх.

Напередодні в суботу президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден провели віртуальну зустріч з олімпійськими спорсменами та спортсменками.

“Я так пишаюсь вами, командо Сполучених Штатів!” - сказав президент, - Дякую, що показали, що ми можемо зробити разом як єдина Америка і як єдина команда”.

Крім цього, президент запросив учасників Олімпійських ігор у Білий дім пізніше восени.

В матеріалі використані джерела USA Today

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