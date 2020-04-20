Том Генкс розповів, як він та його дружина пережили коронавірус

Відомий голлівудський актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон стали одними з перших знаменитостей, яким поставили діагноз COVID-19. Тепер, через місяць, коли вони видужали, Генкс вирішив розповісти подробиці своєї хвороби.

В інтерв‘ю National Defense Radio Show 63-річний Генкс розповів, що під час хвороби мав «біль у тілі і швидко втомлювався». Він сказав, як намагався зробити фізичні вправи, які зазвичай займають у нього 12 хвилин, але, через втому, не міг зробити і половину. Коли він сказав про це медсестрі, вона «подивилась на мене крізь окуляри, як на найтупішу людину в світі і сказала: «У вас COVID-19», - розповів актор.

Дружина Генкса мала більш сильні симптоми. «У неї була набагато більш висока температура а також інші симптоми. Вона не могла відчувати смак та запах і не отримувала жодної радості від їжі майже три тижні».

Також Вілсон приймала гідрокслихлорокін, антималярійні ліки, що викликало приступи нудоти. «Її так нудило, що вона мала повзти по підлозі від ліжка до вбиральні», - сказав Генкс, додавши, що такий стан тривав певний час.

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