Двоє осіб постраждало від вибуху міни під час ремонту системи водопостачання в Торецьку - ОСНА

Під час спроб ремонту системи водопостачання від вибуху міни постраждало двоє осіб. Про це повідомляє Управління ООН з питань координації гуманітарної допомоги OCHA.

"Трагічні новини з України. Двоє водіїв постраждали від вибуху міни, коли намагались поновити надзвичайно важливе водопостачання для 45 тисяч людей в Торецьку. Не можливо постачати воду без тривалих гарантій безпеки цивільних працівників та інфраструктури водопостачання!" - йдеться в повідомленні організації.

Мешканці Торецька залишаться без чистої води вже дев'ятий день. Про це пише міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Жителі Торецька залишаються без води дев'ять днів через пошкодження трубопроводу на фронті, доступ куди залишається важким. Ми надали 18 тон питної води минулої п'ятниці та у понеділок. Ми плануємо робити додаткові поставки вантажівками протягом тижня", - йдеться в повідомленні міжнародного комітету Червоного Хреста.

В ООН ОСНА в понеділок наголосили на необхідності гарантій безпеки для тих, хто ремонтує водопостачання.

"В той час, як гуманітарні працівники доставляють воду до тисяч сімей, які постраждали, гарантій безпеки, необхідних для доступу 45 тисяч людей до чистої води, для техніків, які ремонтують пошкоджені трубопроводи, все ще немає", - йдеться в повідомленні ОСНА.

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